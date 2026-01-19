 Перейти к основному контенту
Общество
0

Главный трансплантолог сообщил о росте числа пересадок почек и печени

Трансплантация почек вошла в программу ОМС, что позволит регионам увеличить количество таких операций, сообщил внештатный специалист Минздрава Сергей Готье. В 2025 году также увеличилось число пересадок печени, сердца и легких
Сергей Готье
Сергей Готье (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В 2025 году число операций по трансплантации почек увеличилось до почти 2,2 тыс., сообщил директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова, главный внештатный специалист, трансплантолог Министерства здравоохранения Сергей Готье.

Согласно данным Российского трансплантологического общества, специалиста, в течение 2024 года были проведены 1,9 тыс. таких операций. Готье отметил, что их число продолжит расти, так как с 2026 года пересадка почек вошла в программу обязательного медицинского страхования.

«Это значит, что регион, который практикует трансплантацию и у которого есть определенный контингент пациентов, нуждающихся в таком лечении, может не ограничивать себя в пересадках, как это было раньше, потому что трансплантация почки включалась в госзадание и была достаточно ограничена по возможностям региона», — сказал врач в ходе пресс-конференции. По словам Готье, важно, чтобы пересадка почек и другие жизненно важные виды лечения были доступны населению без перенаправления в крупные города и федеральные центры.

Он также отметил, что потребность в пересадке почек постоянно растет, потому что, в основном, пациенты с серьезными проблемами почек проходят заместительную почечную терапию, например, такую как диализ, а таких в России около 60 тыс. человек. При этом пересадку почки возможно сделать только при отсутствии у пациента противопоказаний.

Также в 2025 году увеличилось число операций по трансплантации печени до 1,1 тыс., указал Готье. Он отметил, что это закрывает две трети от всей потребности в таких операций в России, которая составляет примерно 1,5 тыс. В течение 2024 года было проведено 869 таких операций.

В детском возрасте, примерно с трех месяцев, было выполнению 114 трансплантаций печени, сообщил Готье, отметив, что для России «полностью решен вопрос» потребности в лечении нуждающихся в такой операции детей. При этом в 2024 году у детей провели 132 такие операции, следует из публикации в журнале «Вестник трансплантологии и искусственных органов».

«Мы активно выявляем детей, приближающихся к фазе заместительной почечной терапии, то есть переводу на диализ, и изучаем каждого ребенка с точки зрения возможности либо додиализной трансплантации, либо организуем снятие с терапии и проведение операции», — сказал Готье.

Что касается пересадки сердца, в этом году было проведено 522 таких операции, сообщил врач. В прошлом году их было 426. Детям в 2025 году провели 24 пересадки. По оценке Готье, эти цифры также покрывают две трети от всей потребности нуждающихся в пересадки сердца.

Число трансплантации легких также немного увеличилось с 33 в 2024 году до 40 в 2025-м. По словам Готье это было достигнуто за счет изменения подхода к выбору пациентов с точки зрения тяжести заболевания, а также оценки донорских органов и их коррекции и подготовки к имплантации с помощью перфузионных технологий. Они позволяют сохранять органы для трансплантации, обеспечивая их питание и кислородом вне тела с помощью специализированных растворов и устройств, что замедляет повреждение и продлевает срок годности. По словам Готье, такие технологии позволяют примерно четверть отвергаемых органов признать пригодными и тем самым увеличить число операций.

Маргарита Грошева Маргарита Грошева
трансплантация пересадка почки
