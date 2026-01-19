 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Адвокат Лурье получила ключи от квартиры Ларисы Долиной. Видео

Приставы передали ключи от квартиры певицы Ларисы Долиной адвокату новой владелицы недвижимости Полины Лурье Светлане Свириденко.

По словам представителя Лурье, певица вывезла из квартиры в Хамовниках все личные вещи, в помещении осталась лишь мебель, которую певица должна была передать по описи. Свириденко отметила, что не знает, когда новая хозяйка въедет в квартиру. Ключи Лурье получит от адвоката в понедельник, 19 января.

Приставы передали Лурье ключи от квартиры Долиной. Как развивалось дело
Экономика
Лариса Долина

В августе 2024 года Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые заставили певицу продать квартиру в центре Москвы и перевести им почти 200 млн руб. В марте 2025 года суд в Москве вернул Долиной квартиру, он счел сделку по продаже квартиры недействительной. Однако Лурье заплаченные за квартиру деньги не получила, суд первой инстанции предложил истребовать их с мошенников.

Полина Лурье, купившая квартиру Долиной, обжаловала решение в Верховном суде. 25 декабря Московский городской суд принял решение о выселении Ларисы Долиной. Передача ключей должна была состояться еще в начале января, но сторонам не удалось подписать акт о приеме-передачи недвижимости. После этого по заявлению адвоката Лурье было возбуждено исполнительное производство о принудительном выселении певицы.

В чем ошиблись суды по делу Долиной. Разъяснение Верховного суда
Недвижимость
Фото:Faizal Ramli / Shutterstock / FOTODOM

Анастасия Луценко
Лариса Долина ключи квартира Хамовники
