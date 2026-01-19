 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Путин провел первое совещание с постоянными членами Совбеза

Путин провел первое совещание с постоянными членами Совбеза
Video

Президент России Владимир Путин провел первое в 2026 году совещание с постоянными членами Совета безопасности. На нем были рассмотрены две темы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, Путин призвал членов Совбеза обсудить сферу безопасности, а также действия России в строительстве многополярного мира. В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и другие.

Предыдущее совещание Совбеза прошло 26 декабря. 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
Совет Безопасности Совбез Владимир Путин совещание
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Вячеслав Володин фото
Вячеслав Володин
политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Сергей Шойгу фото
Сергей Шойгу
секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
Материалы по теме
Путин проведет совещание Совбеза 26 декабря
Политика
Путин сменил заместителя Шойгу в Совбезе
Политика
Песков анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Американские войска покинули всю территорию Ирака, кроме Курдистана Политика, 16:16
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Объем экспорта Китая достиг рекордной с 1997 года доли в росте ВВП Экономика, 16:14
Минфин оценил расходы бюджета в прошлом году Экономика, 16:11
Джокович победил в первом круге Australian Open Спорт, 16:06
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика Экономика, 16:04
Суд арестовал начальника учебного центра МВД в Сыктывкаре Общество, 15:54
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Трамп встретится с мировыми лидерами в Давосе Политика, 15:50
Стармер допустил недопонимание Трампом цели отправки военных в Гренландию Политика, 15:49
Прокуратура назвала причину выкатывания с полосы самолета в Махачкале Общество, 15:36
Кулеба призвал украинцев помочь бизнесу, посетив кафе или ресторан Политика, 15:33
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Reuters узнал о предложении ЦБ Индии связать цифровые валюты БРИКС Экономика, 15:27
Датские военные прибудут в Гренландию Политика, 15:26