Путин провел первое совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин провел первое в 2026 году совещание с постоянными членами Совета безопасности. На нем были рассмотрены две темы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, Путин призвал членов Совбеза обсудить сферу безопасности, а также действия России в строительстве многополярного мира. В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и другие.

Предыдущее совещание Совбеза прошло 26 декабря.