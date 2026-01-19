Путин провел первое совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин провел первое в 2026 году совещание с постоянными членами Совета безопасности. На нем были рассмотрены две темы. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Так, Путин призвал членов Совбеза обсудить сферу безопасности, а также действия России в строительстве многополярного мира. В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и другие.
Предыдущее совещание Совбеза прошло 26 декабря.
