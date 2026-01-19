Лидер КХЛ вырвал победу у «Амура» в концовке
Магнитогорский «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 4:3.
«Амур» вел до 56-й минуты, однако в концовке матча «Металлург» забросил две шайбы и оформил победу.
В составе победителей шайбы забросили Сергей Толчинский (14), Дерек Барак (42), Руслан Исхаков (56) и Данила Паливко (59).
У проигравших отличились Олег Ли (24-я и 44-я минуты), Ярослав Дыбленко (26-я минута).
Хабаровский клуб не побеждал с 27 декабря, потерпев 7 поражений. «Металлург» не знает поражений с 26 декабря и в трех последних играх забросил 21 шайбу.
«Металлург» с 76 очками в 46 встречах является лидером Восточной конференции. «Амур» набрал 39 очков в 46 матчах и занимает девятое место.
У команд запланирован матч 24 января в Магнитогорске.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко