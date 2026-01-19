 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Лидер КХЛ вырвал победу у «Амура» в концовке

«Металлург» победил «Амур» и продлил победную серию в КХЛ
Матч завершился со счетом 4:3 в пользу гостей
Сергей Толчинский
Сергей Толчинский (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Магнитогорский «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 4:3.

«Амур» вел до 56-й минуты, однако в концовке матча «Металлург» забросил две шайбы и оформил победу.

В составе победителей шайбы забросили Сергей Толчинский (14), Дерек Барак (42), Руслан Исхаков (56) и Данила Паливко (59).

У проигравших отличились Олег Ли (24-я и 44-я минуты), Ярослав Дыбленко (26-я минута).

Хабаровский клуб не побеждал с 27 декабря, потерпев 7 поражений. «Металлург» не знает поражений с 26 декабря и в трех последних играх забросил 21 шайбу.

«Металлург» с 76 очками в 46 встречах является лидером Восточной конференции. «Амур» набрал 39 очков в 46 матчах и занимает девятое место.

У команд запланирован матч 24 января в Магнитогорске.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
ХК Металлург Магнитогорск ХК Амур Хоккей КХЛ
