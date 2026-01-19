 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Два нидерландских офицера покидают Гренландию

Офицеры ВМС Нидерландов покинут Гренландию
Сюжет
Претензии США на Гренландию
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Два нидерландских офицера, которые работали в Гренландии в рамках подготовки учений НАТО, завершили свою миссию. Они покинут остров в понедельник, 19 января, сообщил в Х министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

«Два офицера ВМС Нидерландов завершили разведывательную миссию в Гренландии», — написал министр.

Трамп объяснил, зачем США Гренландия, и призвал НАТО возглавить ее захват
Политика
Дональд Трамп

По его словам, дальнейшая работа будет продолжена в Нидерландах и Дании.

За несколько дней до этого из Гренландии планировали уехать 15 немецких военных во главе с контр-адмиралом Штефаном Паули. Они прибыли на остров 16 января в рамках разведывательной миссии НАТО по приглашению Дании. Через два дня поступил приказ из Берлина об их выводе из Гренландии.

Ранее Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания выпустили совместное заявление о приверженности к укреплению безопасности в Арктике как общему трансатлантическому интересу. Заявление было опубликовано на сайте шведского правительства.

Позже президент США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре со словами о том, что «больше не чувствует обязательства думать исключительно о мире». Послание американского лидера опубликовал в X журналист PBS NewsHour Ник Шифрин. Он утверждает, что получил его от нескольких источников среди чиновников.

Сколько может стоить США Гренландия и кто заинтересован в ее аннексии
Радио
Виды Гренландии&nbsp;

Также Трамп обвинил Данию в том, что она 20 лет не может устранить «российскую угрозу» в районе Гренландии. Президент США написал, что «теперь пришло время» решить этот вопрос. При этом заявления американского лидера о российских и китайских кораблях у берегов острова опровергали дипломаты, которые присутствовали на совещаниях НАТО.

Ситуация вокруг Гренландии необычная и экстраординарная с точки зрения международного права, утверждал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Гренландия входит в состав Дании. Но Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Персоны
Елена Наумова
Нидерланды Гренландия разведка
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Гренландия поблагодарила страны Европы за поддержку на фоне риска пошлин
Политика
Трамп заявил, что Гренландия «абсолютно необходима» США
Политика
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Американские войска покинули всю территорию Ирака, кроме Курдистана Политика, 16:16
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Объем экспорта Китая достиг рекордной с 1997 года доли в росте ВВП Экономика, 16:14
Минфин оценил расходы бюджета в прошлом году Экономика, 16:11
Джокович победил в первом круге Australian Open Спорт, 16:06
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика Экономика, 16:04
Суд арестовал начальника учебного центра МВД в Сыктывкаре Общество, 15:54
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Трамп встретится с мировыми лидерами в Давосе Политика, 15:50
Стармер допустил недопонимание Трампом цели отправки военных в Гренландию Политика, 15:49
Прокуратура назвала причину выкатывания с полосы самолета в Махачкале Общество, 15:36
Кулеба призвал украинцев помочь бизнесу, посетив кафе или ресторан Политика, 15:33
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Reuters узнал о предложении ЦБ Индии связать цифровые валюты БРИКС Экономика, 15:27
Датские военные прибудут в Гренландию Политика, 15:26