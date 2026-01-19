Два нидерландских офицера покидают Гренландию
Два нидерландских офицера, которые работали в Гренландии в рамках подготовки учений НАТО, завершили свою миссию. Они покинут остров в понедельник, 19 января, сообщил в Х министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.
«Два офицера ВМС Нидерландов завершили разведывательную миссию в Гренландии», — написал министр.
По его словам, дальнейшая работа будет продолжена в Нидерландах и Дании.
За несколько дней до этого из Гренландии планировали уехать 15 немецких военных во главе с контр-адмиралом Штефаном Паули. Они прибыли на остров 16 января в рамках разведывательной миссии НАТО по приглашению Дании. Через два дня поступил приказ из Берлина об их выводе из Гренландии.
Ранее Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания выпустили совместное заявление о приверженности к укреплению безопасности в Арктике как общему трансатлантическому интересу. Заявление было опубликовано на сайте шведского правительства.
Позже президент США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре со словами о том, что «больше не чувствует обязательства думать исключительно о мире». Послание американского лидера опубликовал в X журналист PBS NewsHour Ник Шифрин. Он утверждает, что получил его от нескольких источников среди чиновников.
Также Трамп обвинил Данию в том, что она 20 лет не может устранить «российскую угрозу» в районе Гренландии. Президент США написал, что «теперь пришло время» решить этот вопрос. При этом заявления американского лидера о российских и китайских кораблях у берегов острова опровергали дипломаты, которые присутствовали на совещаниях НАТО.
Ситуация вокруг Гренландии необычная и экстраординарная с точки зрения международного права, утверждал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Гренландия входит в состав Дании. Но Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США.
