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Власть заболела цифрой
Газета № 095 (2592) (0506) 02 июн, 12:37
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Власть заболела цифрой
Игорь Шувалов назвал три задачи для технологического развития России
Для перехода к повсеместному внедрению блокчейна в России потребуется пять-десять лет, заявил на ПМЭФ первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов
Игорь Шувалов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

По мнению Шувалова, ​чтобы менять жизнь и государственное управление, задача номер один — обеспечить лидерство России не в плане создания технологий, а и в плане их применения.

«Нас, небольшую группу членов правительства и начальников администрации, президент отпустил только в начале второго утра. Все это время мы обсуждали новые технологии и цифровую экономику. Президент полностью заболел этим и прекрасно понимает, что разрыв [в технологическом отставании России от других государств. — РБК] и значительные темпы роста [страны. РБК] — базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве», — заявил вице-премьер в ходе панельной сессии «Блокчейн — рождение новой экономики» на ПМЭФ-2017

Шувалов определил три задачи, которые, по его мнению, требуют оперативного решения. Во-первых, создание общей платформы на основе блокчейн для идентификации личности, которая свяжет банковские операции, госуслуги и вопросы безопасности государства. Работу над этим возглавили зампред ЦБ Ольга Скоробогатова и министр связи Николай Никифоров, рассказал Шувалов.

«В ближайшие месяцы мы будем иметь готовый проект. Если другие [участники дискуссии] больше предлагают конкретные технологии, то моя задача — сделать так, чтобы законодательство позволило внедрить эти технологии в нашу жизнь», — отметил чиновник.

Вторая задача — обеспечение «цифровой прослеживаемости товаров». В России сейчас большой объем неучтенной торговли, рассказал Шувалов. Необходимо, чтобы легальный сектор был больше 90%. «Нужно видеть полное движение товаров, но не чтобы обеспечить тотальный контроль, а чтобы улучшить фискальную дисциплину и защитить легального производителя», — пояснил вице-премьер.

И последний момент, на который обратил внимание Шувалов, — это электронная защита титула собственника. По его словам, необходимо создать механизм, разрывающий зависимость от чиновника, который регистрирует право собственности и может влиять на возможность его потери.​

«Если, изучая опыт Грузии и всё, что дают современные технологии, мы сможем создать несколько услуг, а потом всецело перейти на блокчейн в реестре, это приведет нас на электронную защиту права собственности», — заявил Шувалов. Это быстрее, дешевле и, безусловно, защищает право.

Все эти проекты, по мнению Шувалова, позволят значительно наполнять казну и создавать равные правила игры.

«Сегодня мы понимаем, что наше экономическое продвижение вперед и лидерство базируются на возможности технологий. Все, что производит и российский, и мировой интеллект, нами будет применяться. Если мы сегодня соединим госполитику и технологии, то уже завтра это скажется на производительности. Как период транзиции, чтобы перейти к другому качеству жизни, я бы рассматривал пять-десять лет», — заключил он.

В мае премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии Санкт-Петербургского юридического форума, заявил, что технология блокчейн нуждается в правовом регулировании, иначе государство окажется не готово к решению проблем, связанных с этой технологией. Он также добавил, что блокчейн может способствовать «избавлению делового оборота от излишней бюрократизации».

Технология блокчейн позволяет создавать системы распределенного хранения данных с идентификацией каждого пользователя и защищенностью доступа. Единого места, где хранятся все записи участников системы, не существует, поскольку реестр содержится одновременно у всех участников системы и автоматически обновляется до последней версии при каждом внесенном изменении. В банковском бизнесе технология блокчейн используется для проведения платежей и обработки больших массивов данных.
 

Автор: Екатерина Копалкина
Теги: Игорь Шувалов , экономическое развитие , "Новые технологии" , блокчейн
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