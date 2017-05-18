«Телефон на выходные»

Президент HMD Global Флориан Зайхе — о возвращении Nokia в Россию

Флориан Зайхе Фото: Владислав Шатило / РБК

Финская HMD Global (владеет правами на выпуск устройств под брендом Nokia) запустила в России продажи новой версии легендарного кнопочного телефона Nokia 3310. О том, на кого сегодня ориентированы «кнопки» в мире смартфонов, о телефоне «для фана» и ожиданиях от российского рынка в интервью РБК сразу после презентации телефона в Москве рассказал президент HMD Global Флориан Зайхе

В феврале 2017 года на Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress; MWC) в Барселоне HMD Global представила линейку своих новых смартфонов, а также ремейк знаменитой кнопочной модели Nokia 3310. Легендарный телефон начала 2000-х был одним из самых продаваемых в мире: всего Nokia реализовала 126 млн устройств этой модели на €31 млрд.

Во вторник, 16 мая, компания начала продажи Nokia 3310 в России и представила линейку своих смартфонов (предзаказ на Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6 будет открыт завтра, 18 мая). О том, кому вновь может быть интересна «кнопка», и о перспективах линейки Android-смартфонов под брендом Nokia в интервью РБК рассказал президент HMD Global Флориан Зайхе.

«Nokia 3310 может быть востребован в качестве телефона «для фана» или в качестве устройства для информационного детокса»

— Можно ли сказать, что возвращение Nokia 3310 — это пиар-ход, чтобы привлечь внимание к основной линейке смартфонов, такой маркетинговый трюк, чтобы громко заявить «Nokia вернулась»?

Да, можно сказать и так. Мы были приятно удивлены вниманию, которое получили после анонса, и активности со стороны самих потребителей. На самом деле роль Nokia 3310 очень различается в зависимости от региона. Для Африки, Ближнего Востока и некоторых азиатских стран кнопочные телефоны — это до сих пор основные устройства. Там до сих пор пользуются «звонилками», и они расходятся десятками миллионов аппаратов. Многие люди просто не могут позволить себе смартфон, поэтому нам так важны Индия, Нигерия, Индонезия, где до сих пор популярны простые телефоны и только начинают распространяться смартфоны. Это один из источников спроса.

Для развитых рынков выпуск Nokia 3310 может считаться неким пиар-ходом, но у потребителей и тут есть спрос. Например, он может быть востребован в качестве телефона «для фана» или в качестве устройства для информационного детокса, телефона на выходные. Да, у пользователей есть смартфон, которым они пользуются каждый день, но они хотят иметь в дополнение базовый телефон без навороченных функций и выхода в интернет, «для фана». Здесь уже речь идет об эмоциональной составляющей.

Фото: Владислав Шатило / РБК

— Кнопочная Nokia в России будет продаваться дороже ее глобальной стоимости: 4 тыс. руб. при переводе в евро составляет на текущий курс €64, тогда как ранее объявленная цена на аппарат оценивалась в €49. Почему такая разница?

Та стоимость, которую мы анонсировали в феврале в Барселоне (на выставке MWC-2017. — РБК), была усредненной для всего мира. Если вы проследите за нашими будущими запусками, то увидите, что, например, в Европе, стоимость телефона может превысить €59. В каждой стране мы оцениваем, какие налоги включены и прочие факторы. Я не думаю, что в России будет значительно дороже, чем у других.

— Но вам не кажется, что для обычного телефона, не смартфона, цена в 4 тыс. руб. немного завышена?

Этот вопрос надо оставить покупателям. Но я могу сказать, что интерес к Nokia очень высокий. Мы получали очень много реакции и вопросов насчет новых телефонов Nokia. В России продажи запустились сегодня, в каких-то странах мы начали продажи раньше, но везде мы распродавали все за считаные минуты.

Как HMD Global стала владельцем Nokia В отличие от самого бренда Nokia, имеющего более чем 100-летнюю историю, компания HMD Global, его нынешний владелец, была основана только в 2016 году. Партнерами HMD Global выступили частные инвесторы из Финляндии и китайский производитель электронных компонентов Foxconn. Новый владелец получил эксклюзивные права на производство мобильных аппаратов и планшетов под брендом Nokia в рамках сделки с Microsoft, которая с 2013 года владела мобильным подразделением финской компании и решила продать ее как «нежелательный актив». К HMD Global отошли права на дизайн, использование бренда сроком на десять лет и некоторые патенты финской корпорации на стандарты сотовой связи. Производство устройств было перенесено на мощности FIH Mobile Limited, дочерней компании Foxconn Technology Group, которая также выкупила их у Microsoft Mobile. Вся сделка оценивалась в $350 млн.

«Мы хотим, чтобы каждый мог позволить себе купить смартфон Nokia»

— Все три модели смартфонов, представленные во время презентации, относятся к среднему ценовому сегменту. В линейке нет так называемого флагмана — дорогой версии с более продвинутыми характеристиками. Почему вы решили сфокусироваться на этом ценовом сегменте и на какую долю рынка рассчитываете?

— Мы выбрали специально три модели смартфонов из среднего ценового сегмента. Этот сегмент представляет собой очень большой рынок в денежном выражении: на него приходится около 45% всех мировых продаж. Мы смотрим туда, где много покупателей, и хотим, чтобы каждый мог позволить себе купить смартфон Nokia. Именно это поможет нам вырасти как можно быстрее.

Помимо этого есть бренд Nokia как преимущество. Хотя у нас и не было телефонов Nokia в последние годы, все равно этот бренд очень силен. Эти два преимущества и дают нам большую уверенность, что они помогут нам как можно быстрее прорваться и завоевать рынок. Мы ставим очень амбициозные цели — войти в топ-3 производителей смартфонов в мире в течение ближайших трех-пяти лет.

— За счет чего вы планируете этого добиться?

Бренду Nokia уже много лет доверяют. Но сейчас нужно, чтобы наши новые продукты снова завоевали доверие, особенно у молодого поколения.

И здесь ключевую роль может сыграть то, что мы предлагаем «чистый» Android, без всяких предустановленных программ от производителя. А это очень важно для пользователя. Мы выяснили, что пользователи не любят, когда на их смартфоне куча предустановленных программ от сторонних разработчиков. Кроме того, благодаря стоковому Android наши пользователи будут получать первыми обновления от Google, например очень важные патчи по безопасности (позволяют закрыть обнаруженные уязвимости в ОС. — РБК). Так что они будут знать, что они защищены и имеют самую последнюю версию Android. Ни один производитель такого не предлагает (кроме смартфонов Pixel, выходящих под брендом самой Google. — РБК), так как это требует больших вложений. Мы очень тесно сотрудничаем с Google.

— Какую роль вы отводите в этой стратегии российскому рынку? Насколько для вас он перспективен?

Россия для нас один из самых крупных рынков, где бренд Nokia очень узнаваем и популярен. Да, здесь очень серьезная конкуренция, постоянно появляются новые игроки. И в связи с этим на рынке все очень быстро меняется. В такой обстановке, когда у покупателя разбегаются глаза и он не знает, что выбрать, такие критерии, как надежность и качество, которыми известна Nokia, могут сыграть значительную роль.

Флориан Зайхе Фото: Владислав Шатило / РБК

— Будет ли в России какая-то особая маркетинговая кампания?

Кампания будет строиться на концепции #unitefor, то есть объединение людей ради достижения общих целей, и на оригинальном слогане Nokia — Connecting People («Соединяем людей», использовался во всех коммуникациях компании начиная с начала 1990-х. — РБК). Мы как бы расширяем эту идею и идем дальше: не просто соединять людей, но объединять их.

Что касается маркетинговых инструментов, то большое внимание мы будем уделять диджитал-сфере: сфокусируемся на онлайне, продвижении в социальных сетях. Это объясняется тем, что мы нацелены на новое поколение, а не просто на фанатов Nokia. Мы считаем, что предыдущие поклонники бренда в любом случае будут покупать наши продукты: они уже хорошо знают нас и решат попробовать новые продукты в любом случае. Что мы действительно хотим, так это показать, что мы перспективны и востребованы у молодежи.

Как показал наш запуск в Китае, более 75% покупателей Nokia 6 там были в возрасте 30 лет и младше, то есть это очень молодая аудитория. И там мы продавали только онлайн: первая партия смартфона была раскуплена за 23 секунды, всего было сделано 1,5 млн предзаказов. В России же помимо онлайн-магазина, на который мы делаем также большую ставку, все модели будут доступны и у крупных ретейлеров.

— Но на что все-таки будет сделан основной фокус — на Android-смартфонах или на возрожденной Nokia 3310?

Приоритет мы даем, конечно, смартфонам. Бренд Nokia на операционной системе Android поможет нам стать одними из ведущих производителей смартфонов в ближайшее время.

— После «возращения» Nokia многие его поклонники указывали на то, что будущие смартфоны лишь формально могут называться продуктами легендарного финского бренда: телефоны собираются на заводах вашего партнера Foxconn, выпускает их никому не известный на тот момент стартап HMD, который просто приобрел нужные лицензии и патенты от оригинальной Nokia. Действительно ли представленные устройства — продукты настоящей Nokia?

Самое главное, что нас всех объединяет в HMD — это то, что мы выходцы из Nokia, мы сами в ней работали когда-то. Если брать продукт, тот весь дизайн — от дизайнеров Nokia, которые сидят в нашем офисе в Лондоне.

Foxconn же является одной из ведущих компаний по производству смартфонов, так что нам очень повезло, что они наши партнеры. Как вы знаете, iPhone также собирается на фабриках Foxconn, и это лучшее качество, которое вы можете получить. И настоящие телефоны Nokia производятся там же. Мы выбираем качественные компоненты: даже в младшей модели, Nokia 3, есть металлическая рамка, присущая более дорогим моделям, и недешевое стекло Gorilla Glass для дисплея. Мы специально берем дорогие компоненты, чтобы не подрывать доверие пользователей.

Наша особенность и преимущество в том, что нам необязательно строить все с нуля: да, раньше у Nokia были свои инженеры, свои фабрики, но сейчас гораздо выгоднее сотрудничать с лучшими игроками на рынке в своей области, такими как Foxconn. Таким образом, мы можем быть более гибкими и быстрее адаптироваться к изменениям на рынке.