Набиуллина не исключила возврат к росту ключевой ставки

Центробанк не исключает повышения ключевой ставки в дальнейшем, заявила Эльвира Набиуллина. Впрочем, этот сценарий не является для Банка России базовым

Эльвира Набиуллина (Фото: РБК)

Базовый сценарий Банка России подразумевает снижение ключевой ставки со второй половины текущего года, но возможен и ее рост. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров. В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

В основном прогнозе экономика со второго квартала перейдет к более сбалансированным темпам роста, а «накопленного повышения ставки будет достаточно, чтобы вернуть инфляцию к уровням, близким к цели уже к концу этого года», отметила Набиуллина.

«Такое развитие событий предполагает начало снижения ключевой ставки во втором полугодии. Когда конкретно это произойдет, зависит от скорости замедления текущего роста цен. При слишком медленной дезинфляции не исключаем сохранение текущей ключевой ставки до конца года», — сказала глава ЦБ.

«Возможен и другой сценарий, который мы обсуждали в качестве альтернативного. В нем рост спроса на товары и услуги будет по-прежнему значительно превышать возможности расширения производства. Сигнализировать о таком перегреве будут быстрое расширение потребительской активности и кредитования, усиление жесткости рынка труда. Все это скажется на динамике инфляции, инфляционных ожиданиях, в итоге, если процесс дезинфляции остановится, мы не исключаем повышения ключевой ставки», — добавила она.

«Подчеркну, что этот сценарий не является базовым», — уточнила Набиуллина.

При этом Банк России готов удерживать ставку «на высоких уровнях столько времени, сколько потребуется для устойчивого возвращения инфляции к цели», напомнила глава ЦБ. Она сказала, что большинство участников совета директоров на заседании ЦБ высказались за сохранение ставки на уровне 16%, но «все согласились, что пространство для снижения ставки снизилось», к тому же были «отдельные мнения» и за ужесточение ДКП. ЦБ по-прежнему считает, что пик перегрева экономики пройден осенью, но при этом перегрев сохраняется, отметила глава регулятора.

По итогам заседания ЦБ ухудшил прогноз по инфляции с 4–4,5% по итогам 2024 года до 4,3–4,8%. Кроме того, он повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 годах до 15–16% и 10–12% соответственно (с 13,5–15,5% и 8–10% в февральском прогнозе). С 27 апреля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 14,5–16%.

Банк России повышал ставку на протяжении нескольких месяцев в прошлом году — с июля по декабрь она выросла с 7,5 до 16%. В феврале регулятор остановил цикл ужесточения политики и в марте вновь оставил ставку неизменной. При этом ЦБ неоднократно предупреждал, что, в отличие от прошлых кризисов, в этот раз ставка будет оставаться на повышенных уровнях продолжительное время. Аналитики, опрошенные РБК, прогнозировали, что переход к смягчению политики может начаться в июле—сентябре. Впрочем, после жесткого сигнала 26 апреля ряд из них все чаще не исключают сохранение ставки на уровне 16% до конца года или даже возврат к ее росту.