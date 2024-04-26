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Военная операция на Украине ,  
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Адвокат журналиста Мингазова назвал дату суда по мере пресечения

Адвокат сообщил, что суд 27 апреля избирет журналисту Мингазову меру пресечения
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Мингазов
Сергей Мингазов (Фото: sergeimingazov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Судебное заседание по вопросу об избрании меры пресечения в отношении редактора новостей Forbes Сергея Мингазова состоится в субботу, 27 апреля, сообщил РБК его адвокат Константин Бубон.

Он рассказал, что в пятницу дома у журналиста прошел обыск. «Изъяли компьютеры, телефоны — и его, и жены, и телефоны и компьютеры детей. После обыска Сергея отвезли в помещение Следственного комитета, где предъявили обвинение», — сказал адвокат.

Мингазову вменяют распространение фейков про армию по мотивам ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) из-за репоста в телеграм-канале. Санкция этой статьи предполагает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Журналиста Сергея Мингазова задержали по делу о репосте
Общество
Сергей Мингазов

«Завтра состоится суд об избрании меры пресечения», — добавил Бубон. Сейчас его подзащитный находится в ИВС в Хабаровске.

Адвокат сообщил, что поводом для задержания стал репост публикации о событиях в Буче в телеграм-канале «Хабаровская Мингазета».

РБК обратился за комментарием в УМВД России по Хабаровскому краю, в СК по Хабаровскому краю.

В конце марта 2022 года журналисты Reuters, AFP, Би-би-си и других мировых СМИ опубликовали снимки из города Бучи, расположенного неподалеку от Киева. На них видны массовые захоронения, тела людей на улицах, у некоторых связаны руки.

Минобороны России назвало опубликованные фотографии провокацией. В ведомстве подчеркнули, что, пока Буча была под контролем российских военных, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, в то время как украинские военные круглосуточно обстреливали южные районы города.

Мингазов в последние годы писал для российской редакции Forbes, ранее он сотрудничал с «Ведомостями», а также работал собственным корреспондентом агентства ТАСС в Хабаровске.

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журналист Хабаровск задержание
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