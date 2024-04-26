Путин назвал 9 Мая священным праздником для России

Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

9 Мая для всех в России является священным праздником, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей России при Федеральном собрании.

«Хочу поздравить всех вас с наступающими праздниками, со священным для нас всех Днем Победы», — заявил Путин, поздравив участников заседания.

В Кремле неоднократно подчеркивали особенный статус Дня Победы. В частности, в 2023 году пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что 9 Мая — один из главных праздников для народов бывшего СССР, а многие участники Содружества Независимых Государств считают этот день священным. В 2023 году на встрече с Советом законодателей Путин, поздравляя участников заседания, назвал 9 Мая священным праздником.

В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве в этот день традиционно пройдет парад, в котором примут участие более 9 тыс. человек. В параде также будут задействованы свыше 70 единиц техники и авиация.