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Выигрывавший Кубок России тренер возглавил «Факел»

Игорь Черевченко стал тренером «Факела», он сменил Сергея Ташуева
Игорь Черевченко сменил в воронежском клубе Сергея Ташуева, который покинул команду по семейным обстоятельствам. Последним местом работы Черевченко был таджикский «Истиклол»
Игорь Черевченко
Игорь Черевченко (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Игорь Черевченко стал новым главным тренером «Факела». Об этом сообщается в телеграм-канале воронежского клуба.

На этом посту он сменил Сергея Ташуева, который 26 марта покинул команду по семейным обстоятельствам.

Ташуев покинул пост главного тренера второго за сезон клуба РПЛ
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Сергей Ташуев

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 25 матчах. Клуб проиграл последние четыре встречи.

В качестве тренера 49-летний Черевченко ранее работал в московском «Локомотиве», с которым выиграл Кубок России, калининградской «Балтике», тульском «Арсенале», «Химках» и таджикском «Истиклоле».

Вместе с командой из Душанбе в прошлом году Черевченко стал победителем чемпионата и Кубка Таджикистана.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Факел Игорь Черевченко
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