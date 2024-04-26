Уголовное дело о семи убитых в Херсонской области передадут в военный суд

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Уголовное дело об убийстве семи человек в Херсонской области рассмотрит военный суд, сообщил источник РБК в МВД. Об этом же сообщает источник «РИА Новости» в силовых структурах.

До этого задержанных передали военной полиции, сообщал источник РБК в местном отделении полиции. Информацию подтверждал источник в территориальном отделении МВД.

Полицейские задержали по подозрению в убийстве двух военнослужащих — Александра Осипова и Александра Кайгородцева. Их подозревают в убийстве семи человек в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области. По словам источников РБК, часть тел обнаружили еще 24 апреля.

Их нашли в разных местах — в селах Подо-Калиновка, Абрикосовка и в лесополосе у последнего села. При осмотре мест происшествия нашли гильзы, кольца от гранат и пули.