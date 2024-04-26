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Военная операция на Украине ,  
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В СК объяснили задержание журналиста Сергея Мингазова

СК завел дело на журналиста Мингазова за публикацию 2022 года с фейками об армии
Сюжет
Военная операция на Украине
СК возбудил дело против 55-летнего жителя Хабаровска о распространении «фейков» об армии «по мотивам политической ненависти» из-за публикации 2022 года. 26 апреля в Хабаровске был задержан редактор новостей Forbes Сергей Мингазов
Сергей Мингазов
Сергей Мингазов (Фото: sergeimingazov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Следственный комитет возбудил против 55-летнего жителя Хабаровска уголовное дело о распространении «фейков» о российской армии, сообщает краевое управление СК в телеграм-канале. 26 апреля адвокат Константин Бубон написал в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что в Хабаровске был задержан редактор новостей Forbes Сергей Мингазов по делу о «фейках» о российских военных в телеграмм-канале.

В СК сообщили, что подозреваемый в апреле 2022 года, «действуя по мотивам политической ненависти», разместил в администрируемом им канале публикацию, в которой «содержалась под видом достоверной заведомо ложная информация об использовании вооруженных сил» страны. Жителя Хабаровска подозревают по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти или вражды; максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы).

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По словам адвоката, причиной для задержания журналиста стал репост публикации о событиях в Буче в телеграм-канале «Хабаровская Мингазета». У Мингазова прошли обыски, изъяли телефоны и компьютеры журналиста, его жены и детей. 27 апреля ему должны избрать меру пресечения, рассказал Бубон.

В конце марта 2022 года журналисты Reuters, AFP, Би-би-си и других мировых СМИ опубликовали снимки из города Бучи, расположенного неподалеку от Киева. На них видны массовые захоронения, тела людей на улицах, у некоторых связаны руки.

Минобороны России назвало опубликованные фотографии провокацией. В ведомстве подчеркнули, что, пока Буча была под контролем российских военных, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, в то время как украинские военные круглосуточно обстреливали южные районы города.

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Елена Чернышова
фейк журналист уголовное дело Следственный комитет
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