В СК объяснили задержание журналиста Сергея Мингазова
Следственный комитет возбудил против 55-летнего жителя Хабаровска уголовное дело о распространении «фейков» о российской армии, сообщает краевое управление СК в телеграм-канале. 26 апреля адвокат Константин Бубон написал в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что в Хабаровске был задержан редактор новостей Forbes Сергей Мингазов по делу о «фейках» о российских военных в телеграмм-канале.
В СК сообщили, что подозреваемый в апреле 2022 года, «действуя по мотивам политической ненависти», разместил в администрируемом им канале публикацию, в которой «содержалась под видом достоверной заведомо ложная информация об использовании вооруженных сил» страны. Жителя Хабаровска подозревают по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти или вражды; максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы).
По словам адвоката, причиной для задержания журналиста стал репост публикации о событиях в Буче в телеграм-канале «Хабаровская Мингазета». У Мингазова прошли обыски, изъяли телефоны и компьютеры журналиста, его жены и детей. 27 апреля ему должны избрать меру пресечения, рассказал Бубон.
В конце марта 2022 года журналисты Reuters, AFP, Би-би-си и других мировых СМИ опубликовали снимки из города Бучи, расположенного неподалеку от Киева. На них видны массовые захоронения, тела людей на улицах, у некоторых связаны руки.
Минобороны России назвало опубликованные фотографии провокацией. В ведомстве подчеркнули, что, пока Буча была под контролем российских военных, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, в то время как украинские военные круглосуточно обстреливали южные районы города.
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