В музей «Гараж» в Москве пришли силовики

По данным «Осторожно, новости», силовики пришли в архивный корпус «Гаража» в Парке Культуры и в дом Наркомфина

Музей современного искусства «Гараж» в парке Горького, Москва (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Сотрудники ФСБ проводят мероприятия в музее современного искусства «Гараж», сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам. В центре проходят обыски, сообщал ранее Telegram-канал «Осторожно новости».

По данным канала, полиция следственные действия идут в нескольких учреждениях — в архивном корпусе в Парке Культуры и в доме Наркомфина на Новинском бульваре.

Сотрудница «Гаража» сообщила РБК, что ничего не знает об обысках. В музее в парке Горького сказали изданию «Подъем», что полиции у них нет.

Музей был основан в 2008 году, до 2011-го размещался в здании Бахметьевского гаража на улице Образцова. Позднее он переехал во временный павильон в Парке Горького. С 2015 года музей находится в здании бывшего ресторана «Времена года», также должен открыться новый павильон «Шестигранник». На территории ВДНХ в 2019-м открылись мастерские и арт-резиденции «Гаража».