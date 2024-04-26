В музей «Гараж» в Москве пришли силовики
Сотрудники ФСБ проводят мероприятия в музее современного искусства «Гараж», сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам. В центре проходят обыски, сообщал ранее Telegram-канал «Осторожно новости».
По данным канала, полиция следственные действия идут в нескольких учреждениях — в архивном корпусе в Парке Культуры и в доме Наркомфина на Новинском бульваре.
Сотрудница «Гаража» сообщила РБК, что ничего не знает об обысках. В музее в парке Горького сказали изданию «Подъем», что полиции у них нет.
Музей был основан в 2008 году, до 2011-го размещался в здании Бахметьевского гаража на улице Образцова. Позднее он переехал во временный павильон в Парке Горького. С 2015 года музей находится в здании бывшего ресторана «Времена года», также должен открыться новый павильон «Шестигранник». На территории ВДНХ в 2019-м открылись мастерские и арт-резиденции «Гаража».
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