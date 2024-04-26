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Алаев не увидел оснований для наказания игрока «Рубина» за шутку

Алаев не увидел оснований для наказания игрока «Рубина» Безрукова за шутку
Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков после победы над «Зенитом» заявил, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара». Глава РПЛ заявил, что футболист просто пошутил и оснований для наказания, по его мнению, нет
Александр Алаев
Александр Алаев (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев не видит оснований для наказания полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова за его слова после матча 21‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Об этом он заявил журналистам.

Безруков после победы «Рубина» со счетом 2:0 во флеш-интервью сказал, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара». Краснодарский клуб после поражения «Зенита» сократил до одного очка отставание от петербургского клуба, лидирующего в турнирной таблице РПЛ.

«Он же пошутил. Это было очень позитивное флеш-интервью, он был на эмоциях. Бывают неудачные шутки. Надеюсь, органы решат правильно. На мой взгляд, оснований для наказания нет», — цитирует Алаева «РИА Новости».

Ранее в пресс‑службе коммуникаций РФС заявили «Матч ТВ», что комитет по этике оценит слова Безрукова.

Директор ТНТ Тина Канделаки 26 апреля предложила в своем телеграм-канале Безрукову поучаствовать в юмористических шоу канала. «Лига городов», «Камеди Клаб», в конце концов «Шоу Воли» открывают свои двери для тебя. Бросай футбол, переходи на ТНТ — будем шутить вместе», — написала Канделаки.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Краснодар ФК Рубин Казань ФК Зенит Александр Алаев Российская премьер-лига (РПЛ)
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