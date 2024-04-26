Мирра Андреева выиграла рекордный матч на турнирах WTA-1000 до своего 17-летия

Мирра Андреева побила рекорд по победам на турнирах WTA-1000 до 17-летия

Российская теннисистка выиграла семь матчей на турнирах категории WTA-1000 (вторая по престижности после «Большого шлема») до своего 17-летия. Она улучшила достижение американки Аманды Анисимовой

Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Россиянка Мирра Андреева стала рекордсменкой по победным матчам на турнирах категории WTA-1000 для теннисисток до 17 лет. Об этом сообщает Opta.

Андреева в пятницу победила чешку Линду Носкову во втором круге турнира в Мадриде. Россиянка одержала уже семь побед на турнирах WTA-1000 до своего 17-летия. Ранее рекорд принадлежал американке Аманде Анисимовой (шесть).

Категория турниров WTA-1000 была введена в 2009 году. Престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.

Андреева занимает 43-е место в мировом рейтинге. В Мадриде россиянка в прошлом году дошла до четвертого круга.

Турнир в Мадриде завершится 4 мая. Призовой фонд составляет €7,68 млн. В третьем круге Андреева сыграет против победительницы пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Шелби Роджерс (США).