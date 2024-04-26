Вторая ракетка России сенсационно проиграла во втором круге в Мадриде
Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Мадриде.
Во втором круге 29-летняя россиянка, посеянная на турнире под 14-м номером, уступила американке Эшлин Крюгер, 70-й ракетке мира, со счетом 3:6, 3:6.
Александрова, как одна из сеянных, начала выступления в Мадриде со второго круга.
Следующей соперницей Крюгер будет победительница пары Сара Бейлек (Чехия) — Анна Калинская (Россия).
Александрова является 16-й ракеткой мира (второй — в России), на ее счету четыре титула на турнирах WTA.
Турнир в Мадриде завершится 4 мая. Призовой фонд составляет €7,68 млн. Он относится к категории WTA-1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.
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