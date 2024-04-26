Украина сообщила, что вернула 140 тел военнослужащих

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Украина вернула тела 140 погибших военных, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными на своей странице в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Речь идет о телах 112 военнослужащих с донецкого направления, 20 — с луганского, пяти — с сумского, двух — с запорожского и одного с херсонского. Их обещают передать семьям для захоронения после идентификации. В штабе также поблагодарили за содействие обмену представителей Международного комитета Красного Креста.

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что Россия получила тела 36 военнослужащих.

Последний раз об обмене телами сообщалось 12 апреля. По словам Саралиева, тогда Россия вернула 23 погибших военных, Украина получила 99 тел. 29 марта стороны обменялись по формуле «29-121».

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