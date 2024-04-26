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Бизнес ,  
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ФАС призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты

ФАС призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты после жалоб
Ведомство потребовало от «Аэрофлота», «Победы», «Уральских авиалиний», NordWind, Smartavia и UTair пояснений по поводу формирования цен на билеты. В марте ФАС возбудила дело против S7
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты и обеспечить доступность перевозок из-за жалоб граждан, говорится в поступившим в РБК комментарии пресс-службы ведомства.

«Проведенный анализ динамики цен на авиабилеты и загрузки рейсов показал, что формирование цены на отдельных маршрутах не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования», — говорится в сообщении.

ФАС направила письма в «Аэрофлот», «Победу», «Уральские авиалинии», NordWind, Smartavia и UTair и потребовала от них пояснений по поводу формирования цен на билеты. Ведомство сейчас изучает ответы.

ФАС выдала предупреждение Ozon
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

В марте антимонопольная служба возбудила дело против S7. Ведомство требовало от авиакомпании предоставить обоснование ценовой политики и направила ей предупреждение. Перевозчик его оспорил, но суд встал на сторону ФАС.

S7 Airlines — крупнейшая частная авиакомпания России, контролируется семьей Владислава Филева. В 2022 году она получила прибыль 34,4 млрд руб.

По данным службы, S7 в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости, при этом разница в стоимости не связана с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир покупает билет. Перевозчику нужно было обосновать установленную цену на билеты.

В S7 заявили, что получили уведомление ФАС о возбуждении дела, но пояснили, что еще в феврале подали апелляцию на решение Арбитражного суда Москвы, которое пока не вступило в силу. «Мы работаем над урегулированием данного вопроса», — отметили в пресс-службе авиакомпании.

Стоимость билета складывается из двух основных параметров: первый — тариф, второй — таксы и сборы.

Тариф — это стоимость перелета, установленная авиакомпанией. Он зависит от политики перевозчика, протяженности маршрута, а также класса бронирования и сезона. Провоз багажа, выбор места в салоне, возможность обменять или вернуть билет — все это зависит именно от тарифа.

Таксы и сборы — это различные сборы за обслуживание самолета: топливные, страховые и сервисные, а также государственные налоги.

Также существуют промотарифы, которые дешевле остальных. На таких рейсах с пассажира берут плату за багаж, питание и выбор места на борту. Как правило, это авиакомпании-лоукостеры.

Из пункта 9 приказа Минтранса России от 16 июля 2014 г. № 187 следует, что в пассажирский тариф могут не включаться:

  • сбор за оформление билета, сбор за оформление ордера разных сборов, сбор за оформление электронного многоцелевого документа;
  • топливный сбор;
  • сбор за предоставление услуг автоматизированных систем бронирования;
  • сборы иностранных государств;
  • аэропортовый сбор за обеспечение авиационной безопасности и аэропортовый сбор за предоставление аэровокзального комплекса;
  • дополнительная плата, установленная перевозчиком за предоставление дополнительных услуг повышенной комфортности в соответствии с Общими правилами воздушных перевозок.

Динамическое ценообразование

Еще один важный фактор, влияющий на стоимость авиабилета, — динамическое ценообразование. Это значит, что стоимость билета на одно и то же направление и даже на один и тот же рейс меняется в зависимости от внешних факторов, например даты и времени вылета, сезонного/событийного спроса, сравнения текущих показателей заполняемости с показателями прошлых периодов. Благодаря этой системе авиакомпания может продавать билеты ниже экономически обоснованного тарифа.

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Теги
Анастасия Львова Анастасия Львова, Елена Чернышова
Авиакомпании ФАС цены на билеты
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