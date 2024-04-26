Ведомство потребовало от «Аэрофлота», «Победы», «Уральских авиалиний», NordWind, Smartavia и UTair пояснений по поводу формирования цен на билеты. В марте ФАС возбудила дело против S7

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты и обеспечить доступность перевозок из-за жалоб граждан, говорится в поступившим в РБК комментарии пресс-службы ведомства.

«Проведенный анализ динамики цен на авиабилеты и загрузки рейсов показал, что формирование цены на отдельных маршрутах не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования», — говорится в сообщении.

ФАС направила письма в «Аэрофлот», «Победу», «Уральские авиалинии», NordWind, Smartavia и UTair и потребовала от них пояснений по поводу формирования цен на билеты. Ведомство сейчас изучает ответы.

В марте антимонопольная служба возбудила дело против S7. Ведомство требовало от авиакомпании предоставить обоснование ценовой политики и направила ей предупреждение. Перевозчик его оспорил, но суд встал на сторону ФАС.

S7 Airlines — крупнейшая частная авиакомпания России, контролируется семьей Владислава Филева. В 2022 году она получила прибыль 34,4 млрд руб.

По данным службы, S7 в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости, при этом разница в стоимости не связана с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир покупает билет. Перевозчику нужно было обосновать установленную цену на билеты.

В S7 заявили, что получили уведомление ФАС о возбуждении дела, но пояснили, что еще в феврале подали апелляцию на решение Арбитражного суда Москвы, которое пока не вступило в силу. «Мы работаем над урегулированием данного вопроса», — отметили в пресс-службе авиакомпании.