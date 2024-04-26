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Венесуэла продолжила диалог с Гайаной о спорном регионе

Венесуэла продолжила диалог с Гайаной о спорном регионе Эссекибо
Венесуэла продолжает переговоры с властями Гайаны после объявления о присоединении спорной территории Эссекибо, рассказал РБК посол республики в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес
Каракас, Венесуэла
Каракас, Венесуэла (Фото: Miguel Gutierrez / EPA / ТАСС)

Венесуэла находится в постоянном контакте с властями Гайаны после объявления о присоединении спорной территории Эссекибо. Об этом РБК рассказал посол республики в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

В апреле Каракас принял закон о защите Гайаны-Эссекибо — спорной с Гайаной территории. Он предусматривает «создание 24-го штата Гайана-Эссекибо в политико-территориальной организации Боливарианской Республики Венесуэла». Власти Гайаны тогда назвали действия Каракаса попыткой аннексии и «вопиющим нарушением» фундаментальных принципов международного права.

«Венесуэла постоянно поддерживает контакты с правительством Гайаны, делая ставку на мир, а не на давление, которое оказывают на власти Гайаны американское правительство, Южное командование ВС США и руководство американской нефтяной компании ExxonMobil. Президент Венесуэлы Николас Мадуро всегда отмечал, что это наше обязательство — вести диалог», — заявил дипломат в беседе с РБК.

По его словам, основная цель Венесуэлы — это защита своей территориальной целостности и подтверждение исторического права на Эссекибо.

«Наша цель — это национальное единство по такому деликатному вопросу, как территориальная целостность, которой угрожает Южное командование США (USSOUTHCOM), желающее создать военные базы на этой территории», — заявил Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

По его словам, Гайана начала агрессивную политику против Венесуэлы руками ExxonMobil — особенно когда ее возглавлял Рекс Тиллерсон, который покинул этот пост в 2017 году, чтобы стать госсекретарем США при президенте Дональде Трампе.

«Нашей безопасности угрожает проводимая там политика США, и потому позиция нашего президента Николаса Мадуро всегда была твердой в вопросе защиты этой территории. Прошедший в декабре референдум дал нам возможность признать территорию, которая исторически носит звание 24-го штата Венесуэлы», — заключил посол.

Венесуэла приняла закон о присоединении спорной с Гайаной территории
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Президент Национальной ассамблеи Хорхе Родригес представляет обновленную карту Венесуэлы, присоединяющую регион Эссекибо Гайаны к Венесуэле

Спор о регионе Эссекибо в северо-восточной части Южной Америки продолжается около 200 лет. Это территория к западу от одноименной реки Эссекибо общей площадью 160 тыс. кв. км, которая составляет три четверти государства Гайана и на данный момент находится под ее управлением. Интерес к Эссекибо объясняется большими запасами там нефти, золота и меди.

В октябре 2023 года Гайана объявила об очередном «важном открытии» залежей нефти. Спустя месяц президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране пройдет референдум о вхождении региона в ее состав. По официальным результатам, 95% его участников высказались «за». После этого Мадуро объявил о планах создать новую военную базу примерно в 100 км от гайанской границы.

Гайана, в свою очередь, не отказалась от территории и предупредила о готовности обратиться в Совет Безопасности ООН, чтобы задействовать ст. 41 и 42 устава организации, которые могут санкционировать ограничительные меры или военные действия для восстановления международного мира и безопасности.

В середине декабря президент Гайаны Ирфаан Али и Николас Мадуро провели переговоры в Сент-Винсенте и Гренадинах, результатом которых стала Аргайлская декларация о диалоге и мире между Гайаной и Венесуэлой. Стороны обязались решать спорные вопросы в соответствии с международным правом, посредством диалога и воздержаться от эскалации.

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Мария Васильева Мария Васильева
Венесуэла территориальный спор Эссекибо
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