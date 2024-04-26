Венесуэла продолжила диалог с Гайаной о спорном регионе

Венесуэла продолжает переговоры с властями Гайаны после объявления о присоединении спорной территории Эссекибо, рассказал РБК посол республики в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес

Каракас, Венесуэла (Фото: Miguel Gutierrez / EPA / ТАСС)

Венесуэла находится в постоянном контакте с властями Гайаны после объявления о присоединении спорной территории Эссекибо. Об этом РБК рассказал посол республики в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

В апреле Каракас принял закон о защите Гайаны-Эссекибо — спорной с Гайаной территории. Он предусматривает «создание 24-го штата Гайана-Эссекибо в политико-территориальной организации Боливарианской Республики Венесуэла». Власти Гайаны тогда назвали действия Каракаса попыткой аннексии и «вопиющим нарушением» фундаментальных принципов международного права.

«Венесуэла постоянно поддерживает контакты с правительством Гайаны, делая ставку на мир, а не на давление, которое оказывают на власти Гайаны американское правительство, Южное командование ВС США и руководство американской нефтяной компании ExxonMobil. Президент Венесуэлы Николас Мадуро всегда отмечал, что это наше обязательство — вести диалог», — заявил дипломат в беседе с РБК.

По его словам, основная цель Венесуэлы — это защита своей территориальной целостности и подтверждение исторического права на Эссекибо.

«Наша цель — это национальное единство по такому деликатному вопросу, как территориальная целостность, которой угрожает Южное командование США (USSOUTHCOM), желающее создать военные базы на этой территории», — заявил Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

По его словам, Гайана начала агрессивную политику против Венесуэлы руками ExxonMobil — особенно когда ее возглавлял Рекс Тиллерсон, который покинул этот пост в 2017 году, чтобы стать госсекретарем США при президенте Дональде Трампе.

«Нашей безопасности угрожает проводимая там политика США, и потому позиция нашего президента Николаса Мадуро всегда была твердой в вопросе защиты этой территории. Прошедший в декабре референдум дал нам возможность признать территорию, которая исторически носит звание 24-го штата Венесуэлы», — заключил посол.