Россия вернула тела 36 погибших военных

Украина вернула тела 140 военных, сообщили в украинском координационном штабе по работе с военнопленными

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Россия получила тела 36 погибших военных, сообщил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

Киев вернул тела 140 военных, сообщил координационный штаб Украины по работе с военнопленными.

В прошлый раз Россия и Украина обменялись телами погибших 12 апреля. Тогда Киев вернул тела 99 погибших военнослужащих ВСУ, а Москва — тела 23 погибших военных.

Минобороны России в последний раз раскрывало потери армии в сентябре 2022 года — 5937 человек.

23 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что всего с начала военных действий в феврале 2022 года Украина потеряла почти 500 тыс. военнослужащих. В феврале украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что потери ВСУ за время боевых действий составили 31 тыс. солдат погибшими.