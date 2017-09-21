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Из Казани с водкой: как смена стратегии увеличила бизнес «Алкоторга»
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Из Казани с водкой: как смена стратегии увеличила бизнес «Алкоторга»
Журнал №10 (134), Октябрь 2017 14:08
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Из Казани с водкой: как смена стратегии увеличила бизнес «Алкоторга»
Дистрибуционная компания «Алкоторг» в 2016 году увеличила выручку на 81,1%, до 28,3 млрд руб., и оказалась сразу на 342-м месте рейтинга РБК 500. Попасть в рейтинг ей помогла смена стратегии материнской компании «Татспиртпром»
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В составе созданного в 1997 году «Татспиртпрома» — два спиртовых, четыре ликероводочных и винный завод. В конце 2016 года на долю компании пришлось свыше 16% производства всей водки в стране. С января по декабрь 2016-го год к году «Татспиртпром» увеличил производство на 116%, до 11,6 млн дал, свидетельствуют данные Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА). Ближайшие конкуренты — ООО «Традиции качества» (Beluga Group) и «Омсквинпром» (Алкогольная сибирская группа) — за тот же период произвели 4,3 млн и 3,8 млн дал соответственно.

«У нас как у государственного предприятия была мотивация делать [водки] больше даже при минимальной марже. То есть компания могла заработать на розливе рубль, и это нас устраивало, так как с каждой разлитой бутылки бюджет республики получит 40 руб. акциза. Сейчас стратегия поменялась, мы стали ориентироваться на собственную продукцию», — ранее объяснял РБК гендиректор «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов постепенное снижение объемов контрактного розлива.

До 2016 года соотношение производства собственных крепких алкогольных напитков и водки для других компаний — Beluga Group, Roust и др. — было паритетным, но в 2016 году коммерческий розлив составил 32% от общего объема, а партнеры превратились в конкурентов. К концу 2017-го, по прогнозу компании, розлив для сторонних производителей составит только 15%.

Два года назад перед новым руководством компании — Миннахметов стал гендиректором «Татспиртпрома» в январе 2015 года — была поставлена задача выйти с собственной продукцией за пределы Татарстана, значит, нужны были собственные мощности и усиление дистрибуции, поясняет генеральный директор ЦИФРРА Вадим Дробиз.

«Татспиртпром» самостоятельно реализует только спирт, кормовые дрожжи, ряд других продуктов производства, а также алкоголь по контрактному розливу. А вот его «дочка» «Алкоторг» специализируется на оптовых продажах всем клиентам в отели, рестораны и кафе (сегмент HoReCa), федеральным и региональным сетям и частным магазинам. По данным компании, в прошлом году она увеличила поставки продукции под собственными брендами за пределы республики в три раза, до 5,57 млн дал. В Татарстане в месяц компания продает от 180 тыс. до 250 тыс. дал собственного продукта, или около 3,1 млн дал в год. По итогам 2016 года выручка «Алкоторга» увеличилась на 81,1%, до 28,3 млрд руб.

В Казани у компании уникальное положение. В других миллионниках среди самых популярных водок — и местные марки, и федеральные бренды, а в столице республики, по данным компании Nielsen, в первую пятерку входят только продукты «Татспиртпрома». По словам Вадима Дробиза, другие российские производители алкоголя практически не могут зайти на татарстанский рынок. Даже у антимонопольного ведомства ранее были к компании вопросы, связанные с возможными административными барьерами для конкурентов. Глава «Татспиртпрома» отрицал это. «В любом магазине Татарстана представлены все ведущие федеральные бренды, не только мы. Никакого административного ресурса не хватит, чтобы обеспечить нам 80% объема продаж на рынке Татарстана при таком выборе», — говорил он.

У «Татспиртпрома» есть также собственная алкогольная сеть «Арыш мае» («Ржаное масло» по-татарски). Ее магазины существуют более 17 лет, но если в 2015 году под этой вывеской были 81 магазин и 190 отделов в рамках гастрономов, то в сентябре 2017 года сеть насчитывала 1120 магазинов. Из них собственных 75 точек, а остальными магазинами управляют франчайзинговые партнеры. За счет собственной розницы компания контролирует более 12% алкогольного рынка региона. Для сравнения: у крупнейших в России специализированных сетей алкогольных магазинов, челябинской «Красное и белое» Сергея Студенникова и «Бристоль» Сергея Кациева и Игоря Кесаева, на конец 2016-го было 3930 и 2657 магазинов соответственно.

Автор: Анна Левинская.
Теги: алкоголь , водка , рейтинг РБК , «Алкоторг»
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