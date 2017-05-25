20 молодых и перспективных: герои завтрашнего дня

Юрий Буров 31 Основатель Cubic.ai Обработка естественного языка

Для успеха у основанного красноярцем Юрием Буровым стартапа Cubic Robotics было все что нужно: продукт в виде персонального робота-помощника, который умел выполнять команды, деньги от инвестора и краудфандинговой кампании, первые продажи. Но случилось страшное: на рынок вышли Amazon с устройством Echo, потом Google с продуктом Google Home. Конкурировать с монстрами — безумие, и Cubic Robotics отказался от выпуска «кубиков». Но команда не перестала работать: есть приложение Cubic.ai по управлению «умным» домом, в феврале 2016-го проект привлек инвестиции в $800 тыс. По словам Бурова, идут переговоры с корпорациями по лицензированию созданной компанией технологии обработки естественной речи (Natural language processing), которая решает проблемы общения человека и компьютера. О первых результатах может быть объявлено в ближайшие два-три месяца, говорит Буров.

Виталик Бутерин 23 Основатель Ethereum Блокчейн

Уроженец Коломны и житель Ванкувера Виталик Бутерин — одна из главных звезд технологии блокчейн. Он первым придумал, что внутри распределенной базы данных можно хранить не только данные, но и программы, работающие с этими данными. Так появилась открытая платформа Ethereum, на базе которой кто угодно может создавать проекты на основе блокчейна. Бутерин называл ее «общим децентрализованным мировым компьютером». Летом 2014-го проект собрал на краудсейле $18,5 млн, а запустился год спустя. В феврале 2017-го три десятка крупнейших компаний, включая Intel, Microsoft и JP Morgan Chase, создали Enterprise Ethereum Alliance, который будет использовать Ethereum. После этого капитализация Ethereum — стоимость всех «эфиров» — к апрелю выросла вчетверо, до $4 млрд. Бутерина деньги интересуют мало. «Важно, чтобы люди верили, что это нейтральная платформа, которая сделана для всего мира», — объяснял он «РБК-ТВ».

Ленар Валеев 31 Сооснователь «Эйдос-Медицины» Медицинские симуляторы

Человекообразные роботы казанской компании не умеют ходить или говорить. Зато они повторяют анатомию человеческого тела, могут имитировать дыхание, биение сердца, способны истекать кровью или слезами — в общем, являются отличными тренажерами для хирургов и студентов-медиков. Ленар Валеев и его однокурсники по физфаку Казанского университета Александр Литвинов, Владимир Андряшин и Рамиль Зайнуллин начинали в 2009 году с тренажеров для автошкол. Их «Эйдос-Медицина» стала первой российской компанией, которая разработала медицинские симуляторы и смогла конкурировать с иностранными производителями: их симуляторы человека закупили японский университет Juntendo, ирландская медицинская компания Covidien и многие отечественные вузы и медицинские центры. Сейчас «Эйдос-Медицина» работает над пользовательским гаджетом для диагностики вирусов.

Илья Гельфенбейн 33 Менеджер по продуктам Google Голосовые интерфейсы

«Здесь пока нет своего Google», — говорил о рынке голосовых помощников в интервью Slon.ru в 2012 году Илья Гельфенбейн, сооснователь Api.ai (до сентября 2014 года — Speaktoit). В сентябре 2016-го Google на рынке появилась и купила Api.ai вместе с командой (условия сделки не разглашались). Гельфенбейн — пионер молодой индустрии чат-ботов. Выпускник Новосибирского университета начинал в 2008-м в компании Игоря Ашманова «Наносемантика» с разработки текстовых чат-ботов. В 2010-м он поссорился с Ашмановым и вместе с приятелями Павлом Сиротиным и Артемом Гончаруком запустил Speaktoit, чтобы развивать аудиобот, приложение Assistant. Интерес к технологии резко вырос после появления в 2011 году Siri в iPhone. По функциям Assistant даже превосходил Siri — в 2014-м это оценили инвесторы во главе с Intel, вложившие в Speaktoit $2,6 млн. По прогнозу Grand View Research, к 2024 году объем рынка виртуальных ассистентов достигнет $12,2 млрд.

Николай Давыдов 29 Сооснователь Gagarin Capital Венчурные инвестиции

«Моя мечта — переменная величина, она постоянно растет», — рассказывал журналу РБК в марте 2017 года Николай Давыдов. Вместе с партнером Михаилом Тавером два года назад он создал фонд Gagarin Capital для венчурных инвестиций в проекты в области искусственного интеллекта, а весной 2015-го уехал в Кремниевую долину, чтобы реализовать мечту. Сейчас «переменная величина» — встать в один ряд с Питером Тилем или Юрием Мильнером и вывести Gagarin на уровень Benchmark или Sequoia Capital. На это выпускник ВШЭ Давыдов отводит себе 10–15 лет. Запланированный объем Gagarin Capital — $55 млн, в феврале закрыли первую часть фонда. Пока в портфеле шесть проектов, по задумке их будет 60–70. В 2016 году Давыдов поучаствовал и в продаже белорусского стартапа MSQRD корпорации Facebook (партнеры могли заработать около $4 млн, оценивали собеседники журнала РБК), и в раскрутке нашумевшего приложения Prisma Алексея Моисеенкова.

Максим Гончаров 29 Сооснователь Cherry Labs «Умные» дома

Уроженец Смоленска Максим Гончаров увлекся программированием в 11 лет: на QBasic написал первые игры — морской бой и нечто вроде тамагочи. Первый коммерческий продукт сделал в студенческие годы: вместе со школьными учителями создал подобие единого документооборота для школ и детсадов. Основал компанию «33 Бита», которая делала «PokemonGo для корпоративов»: было много ошибок, несколько раз менялся фокус, и в итоге Гончаров вышел из бизнеса. В конце 2016 года вместе со Станиславом Веретенниковым, экс-главой группы мобильной разработки «Яндекса», Гончаров начал работать над проектом Cherry — «умной» системой в сфере computer vision на основе искусственного интеллекта, которая позволит обезопасить дом и его жителей и отслеживать форс-мажорные обстоятельства. В апреле был закрыт seed-раунд (11 инвесторов по $50‒100 тыс.), однако в мае появились новые желающие вложиться в проект.

Юрий Дудь 30 Журналист и блогер Медиа

«Не страшно ошибаться, страшно быть унылым г...м» — так звучит девиз Юрия Дудя, который он не раз постулировал в интервью. Выпускник факультета журналистики МГУ, в 16 лет он начал карьеру в газете «Известия», в 24 года стал главным редактором самого популярного спортивного сайта Рунета Sports.ru, в 25 лет вел программу на федеральном телеканале, а в 30 превратился еще и в одного из главных видеоблогеров. Формат «глубинного» критического интервью с кумирами молодого поколения оказался востребован в сетевом пространстве: YouTube-канал Юрия «ВДудь» за два месяца набрал более 600 тыс. подписчиков, под 20 млн просмотров и привлек первых рекламодателей.

Сергей Карякин 27 Гроссмейстер Шахматы

Карякин стал гроссмейстером в 12 лет, и это рекорд, который не побит до сих пор. Его поединок за звание чемпиона мира с эксцентричным норвежцем Магнусом Карлсеном вызвал новый взрыв интереса к шахматам во всем мире. За матчем, по данным организаторов, следили 7 млн человек. Если одержавший победу Карлсен давно превратил свое имя в рекламный бренд, то завоевания Карякина в этом направлении только начинаются. В 2012 году он стал первым российским шахматистом, заключившим профессиональный спонсорский контракт. Тогда спортсмена поддержал форекс-дилер Alpari, в этом году его сделал своим «лицом» банк «Открытие». Раньше в его рекламной кампании снимались футболист Криштиану Роналду и хоккеист Александр Овечкин, то есть шахматы в лице Карякина встали в один ряд с самыми популярными видами спорта. Впереди большая карьера и отличные шансы на реванш, ведь в отличие от футбола или бокса шахматы — «игра без возраста».

Евгения Куйда 29 Сооснователь Luka, Replika Чат-боты Чат-боты

В 2015 году Luka стала первым российским стартапом, получившим стипендию акселератора Y Combinator. В том же году компания привлекла $4,4 млн инвестиций и запустила свое приложение в Сан-Франциско и Нью-Йорке. Чат-бота, который анализирует и запоминает предпочтения пользователя, а затем дает ему советы «где есть, пить или веселиться», создала группа российских программистов во главе с бывшим главным редактором сайта «Афиша» Евгенией Куйдой. Сейчас она и сооснователь проекта Филипп Дудчук живут в Сан-Франциско. Сервис изначально делали именно для зарубежного рынка, а не собирались запускать, например, в Москве. В 2016 году команда Куйды также анонсировала проект Replika — еще один чат-бот, который анализирует активность человека в Сети и создает его цифровую копию, пока примитивную, но она уже может поддержать короткую беседу. Общаться с ботом можно как из приложения, так и по СМС.

Артем Кухаренко 27 Сооснователь Ntech.Lab Распознавание лиц

Кухаренко увлекся технологией распознавания лиц во время учебы на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ. Он начинал программистом в Samsung, но в 2015-м решил сделать свой научный интерес бизнесом и вместе с венчурным инвестором Александром Кабаковым основал Ntech.Lab. Разработка компании — система распознавания людей по фотографиям FaceN. Технология которой основана на нейронной сети, алгоритм которой способен выявлять на изображении признаки лица конкретного человека. На анализ базы из 300 млн фотографий алгоритму требуется менее секунды. В сентябре 2015-го Ntech.Lab победила в конкурсе The MegaFace Benchmark, оставив позади разработку Google. В феврале 2016-го FaceN легла в основу первого в мире приложения для знакомств, основанного на технологии распознавания лиц, — FindFace. В августе 2016-го Кухаренко уступил пост CEO компании опытному IT-менеджеру Михаилу Иванову и сосредоточился на развитии технологии. В октябре Ntech.Lab выпустила бизнес-версию FindFace. В марте 2017-го команда Кухаренко одержала еще одну победу — на конкурсе алгоритмов EmotionNet Challenge. В мае Ntech.Lab привлекла $1,5 млн от группы инвесторов, в том числе от фонда Impulse V.C., связанного со структурами Романа Абрамовича.

Катерина Ленгольд 26 Вице-президент Astro Digital Космические спутники

«Мы придумали систему, в которой каждый человек, будь то агроном, девелопер — кто угодно, может купить любой нужный снимок нужного участка Земли, сделанный спутником» — так в 2015 году объясняла РБК суть проекта ImageAiry его CEO Катерина Ленгольд. Созданный ею и техническим директором Александрой Кудряшовой стартап в 2014 году получил на развитие $45 тыс. от ФРИИ, и дошел до полуфинала конкурса MIT $100K, затем его купила американская Astro Digital. Эта компания планирует заниматься запуском в космос небольших коммерческих спутников для съемки поверхности Земли. Американцам и входящему в состав владельцев компании Михаилу Кокоричу как раз была нужна платформа вроде ImageAiry, а ее создательницы получили работу в Astro Digital: Кудряшова возглавила направление «продуктовая интеграция», Ленгольд стала вице-президентом по развитию. Первоочередная задача — развертывание спутниковой группировки, говорит она: в этом году Astro Digital планирует запустить восемь аппаратов.

Иван Новиков 28 Сооснователь Wallarm Кибербезопасность

В 2011 году участник Владимир Воронцов победил в «Месяце поиска уязвимостей «Яндекса» и понял, что «надо делать что-то интересное, а не фигню», писал журнал «Секрет фирмы». Воронцов — псевдоним «белого хакера» Ивана Новикова, еще он известен под ником d0znpp. В отличие от специалистов, взламывающих сайты ради наживы, «белые хакеры» используют свои знания в компьютерной безопасности, чтобы найти уязвимость и предупредить о ней владельцев. С 2013 года Новиков, выпускник физфака МГУ, основатель консалтинговой компании OnSec, победитель компьютерных конкурсов, вместе с партнером, экс-главредом журнала «Хакер» Степаном Ильиным, развивают Wallarm. Компания использует технологии AI, машинного обучения и нейросетей для поиска аномалий в трафике, выявляет «брешь» в системах защиты и попытки вторжения. Среди клиентов — QIWI, «Юлмарт», «Яндекс». В 2016-м Новиков и Ильин прошли Y Combinator, вывели бизнес в прибыль и привлекли $2,3 млн инвестиций. Давыдов из Gagarin Capital считает Новикова «настоящим гением».

Алексей Моисеенков 26 Основатель Prisma Labs Нейросети

Менее чем за месяц существования приложение Prisma, позволяющее на основе нейросетей стилизовать изображения под картины известных художников, установили 1 млн раз. А по итогам 2016 года Prisma попала в годовые рейтинги самых заметных приложений мобильных магазинов Google и Apple. Алексей Моисеенков, основатель Prisma Labs, экс-сотрудник Mail.Ru Group и «Яндекс», в разговоре с РБК признавал: обработка фото при помощи нейросетей — «не какая-то новая идея». Но Моисеенкову удалось «упаковать» эту ее в понятный и востребованный пользователем продукт, параллельно ускорив технологические процессы обработки фото. Ежемесячная аудитория сервиса достигает 20 млн пользователей, общее число установок приближается к 100 млн. С момента запуска в Prisma появилась внутренняя соцсеть наподобие Instagram и добавилась возможность редактировать на фото или видео конкретные объекты (например, только себя или фон). В перспективе новая «фича» может стать эдаким «мобильным фотошопом» для тех, кто не умеет пользоваться профессиональным Photoshop. Как писал журнал РБК, Prisma Labs постоянно ведет переговоры с инвесторами, в том числе из Китая, о привлечении нового раунда.

Виталий Пономарев 28 Основатель WayRay Дополненная реальность

Виталий Пономарев — финансист по образованию, а его первым бизнесом было маркетинговое агентство. В 2012 году почти ничего не предвещало, что его новая компания WayRay станет одним из самых успешных в мире разработчиков голографических навигационных систем, выпустившим навигатор с дополненной реальностью Navion, в котором информация проецируется на лобовое стекло автомобиля. За прошедшие пять лет Пономарев выиграл битву за контроль над компанией с первым бизнес-ангелом, сменил две технические команды и перевел штаб-квартиру WayRay в Швейцарию. За последние полтора года компания привлекла $28 млн инвестиций, из них $18 млн — от консорциума во главе с китайским гигантом Alibaba Group. Компания Джека Ма также будет содействовать внедрению продуктов компании в автоиндустрию: как ожидается, голографический навигатор WayRay может быть установлен на один из серийных автомобилей китайской SAIC Motor, у которой есть СП с Alibaba Group.

Марина Росс 30 Сооснователь бренда Hydrop Наноматериалы

Все слышали о наноматериалах, но до последнего времени мало кому удавалось пощупать их собственными руками: их использует в основном большая и серьезная промышленность. Компания «Нанобарьер», которую в 2013 году основали педагог-психолог Марина Росс, химик Андрей Гурин и два их партнера, принесла эти материалы обычным людям, запустив линейку защитных спреев для одежды и обуви с наночастицами. Сегодня компания продает 2 тыс. баллончиков со средствами под брендом Hydrop в месяц и получает 36 млн руб. выручки в год. Компания уже запустила новые продукты — спрей с наночастицами для изделий из кожи и ароматизаторы для чемоданов и гардеробных комнат. В интервью журналу РБК Марина говорит, что в данный момент в компании ведется разработка терморегулирующего покрытия, которое будет «поглощать или отражать широкий спектр излучения, изменяя температуру тела». Особенно данным продуктом, по словам Росс, заинтересовались арабские заказчики.

Гоша Рубчинский 32 Создатель бренда Gosha Rubchinskiy Мода

В 2008 году московский фотограф Гоша Рубчинский решил попробовать себя в дизайне одежды — на дому сшил первую коллекцию и устроил показ на поле стадиона в «Сокольниках» для 600 гостей. Год спустя нарочито неаккуратный стиль Gosha Rubchinskiy (GR), вдохновением для которого стали субкультуры 1990-х, полюбили фанаты уличной моды по всему миру. Дизайнер рисковал не поспеть за спросом и уронить планку качества, но его спас японский модный дом Comme des Garcons (выручка — $300 млн в год). В 2012-м CDG заказал Рубчинскому коллекцию, затем взял россиянина под свое крыло. Помощь в производстве и маркетинге позволила резко нарастить продажи: по данным Business of Fashion, в 2015 году они скакнули на 350%. Имидж GR привлек звезд шоу-бизнеса и крупные бренды: вещи Рубчинского носят Рианна и Канье Уэст, а совместные коллекции выпустили Adidas, Reebok, Fila и Kappa. По прогнозу CDG, в 2017 году продажи Gosha Rubchinskiy вырастут еще на 150%. Сам дизайнер в эпоху новой холодной войны превратился едва ли не в главный российский бренд на экспорт. «Я показываю, что русские умеют не только ездить на танках, но и кататься на скейтах», — говорил он в интервью Vogue.

Никита Чен-юн-тай 27 Основатель Apis Cor 3D-печать

Иркутянин Никита Чен-юн-тай — не первый человек в мире, напечатавший дом на 3D-принтере. Но он первым придумал и сделал портативный циркулярный 3D-принтер — более легкий и маневренный, чем многие аналоги. Этот принтер напечатал дом в феврале 2017 года на территории подмосковного Ступинского завода ячеистого бетона: каркас был создан за 24 часа, весь дом площадью 38 кв. м — через пару недель. Принтер Apis Cor состоит из основы и выдвижного крана-манипулятора. Для его работы Никита разработал специальную смесь из бетона и волокна. Толщина стены, напечатанной принтером в один слой, составляет около 2,5 см. В начале 2017 года Чен-юн-тай открыл представительство в Сан-Франциско и готовился начать серийное производство принтеров.

Александр Чемерис 33 Основатель Fairwaves Мобильная связь

В 2011 году Чемерис и его партнеры создали компанию «УмРадио» — она строит локальные GSM-сети для небольших операторов сотовой связи, которые работают по технологии OpenBTS и позволяют значительно снижать расходы на мобильную связь. В США компания работает под брендом Fairwaves. В феврале было объявлено о начале сотрудничества Fairwaves c сетью Facebook в рамках проекта OpenCellular — амбициозного проекта Марка Цукерберга, который хочет обеспечить доступом в интернет всех живущих на Земле людей

Антон Черепенников 34 Совладелец и гендиректор ESforce Holding Киберспорт

«Честно скажу, что монетизировать киберспортивный проект достаточно сложно», — говорил Антон Черепенников в 2011 году порталу команды Virtus.pro. О ее финансах можно судить по тому же интервью, в котором Антон не мог однозначно ответить, хватит ли команде денег на создание тренировочной базы. А пять лет спустя строительство в Москве киберспортивной арены стоимостью $5 млн никого не удивляло. Все потому, что осенью 2015 года USM Holdings Алишера Усманова и партнеров заявил о намерении вложить в развитие Virtus.pro $100 млн. Затем Черепенников объединил команду с активами основателя украинской команды Na’Vi Александра Кохановского в ESforce Holding. Новый холдинг создал около 20 новых компаний и купил шесть — медийные площадки, организаторов турниров, студии по производству контента. Это только начало: большая часть $100 млн еще не потрачена.

Олег Якубенков 26 Продуктовый аналитик в Facebook Аналитика данных