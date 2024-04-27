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Военная операция на Украине ,  
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Шольц в вопросе ракет TAURUS отказался доверять Украине

Шольц вновь отказался отправлять Киеву TAURUS, назвав передачу безответственной
Сюжет
Военная операция на Украине
Шольц отметил, что для передачи Киеву TAURUS властям Германии придется следить за целями, по которым может ударить ракета, но тогда Берлин станет стороной конфликта
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Markus Scholz / dpa / Global Look Press)

Немецкие власти не будут передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты TAURUS, поскольку это безответственно, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на мероприятии Социал-демократической партии в Люнебурге. Он вновь исключил отправку немецких военных в зону конфликта на Украине. Слова канцлера приводит газета Handelsblatt.

«Есть оружие, которое можно предоставлять только в том случае, если ты сохраняешь контроль над всем, что с ним делается», — сказал Шольц. Он добавил, что TAURUS — крылатая ракета, которая может поразить цель на расстоянии до 500 км, если ею правильно воспользоваться.

Канцлер отметил, что передача такого оружия будет ответственной лишь в том случае, если Германия сможет контролировать цели, которые Украина захочет поразить с помощью ракет. Он уточнил, что если Берлин пойдет на это, то «мы будем втянуты в войну». Поэтому Шольц подчеркнул, что в конфликте на Украине не будет ни немецких войск, ни военных НАТО.

«Мы не будем действовать с немецкими солдатами внутри Украины и не будем проводить военные действия за ее пределами, такие как нацеливание и тому подобное», — уточнил Шольц.

Шольц назвал «смешными» дискуссии о передаче Украине ракет TAURUS
Политика
Олаф Шольц

Шольц не в первый раз заявляет об отказе Берлина передавать Киеву TAURUS. Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал его за это.

По словам украинского лидера, Шольц рассматривает это вооружение как средство «сдерживания России», в том числе от применения ядерного оружия, и именно поэтому не хочет передавать его Украине.

Зеленский отметил, что не видит логики в такой позиции, поскольку «никакие ракеты не защитят никого от ядерных ударов, если, не дай бог, разразится ядерная война».

Глава МИД Германии Анналена Бербок не поддерживает мнение Шольца относительно TAURUS. Как сообщил Der Spiegel, она тайно работает над планом, как Берлину, не пересекая красных линий канцлера, поставить дальнобойные ракеты на Украину.

Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит хода боевых действий, а цели спецоперации будут достигнуты.

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Олаф Шольц Германия Taurus Украина
Шольц Олаф фото

Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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