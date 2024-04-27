МИД Таджикистана рекомендовал гражданам не ездить в Россию
МИД Таджикистана рекомендовал своим гражданам на время отказаться от поездок в Россию.
«Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости», — говорится в публикации в телеграм-канале дипведомства.
26 апреля таджикский МИД вызвал российского посла Семена Григорьева и выразил ему обеспокоенность из-за массовых отказов во въезде в Россию гражданам Таджикистана. Этому предшествовали публикации в СМИ о том, что на КПП «Сагарчин» на границе России и Казахстана застряли сотни таджикских граждан. Агентству «Азия-Плюс» несколько человек прислали аудио и видео, в которых рассказали, что их допрашивают, а также проверяют телефоны. «Около 1000 таджиков не впускают в Россию. Мы застряли между Казахстаном и Россией. Другим гражданам разрешают, только таджиков не пускают», — заявил один из приславших видео.
Представитель российского МИДа Мария Захарова 27 апреля заявила о «проверочных мероприятиях» на российской границе, которые проводят «вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу» на фоне повышенных мер безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле» и сохраняющейся террористической угрозы. По ее словам, число «застрявших» автомобилей на границе преувеличено — там находится до 30 машин. «Азия-Плюс» писало о 180 «застрявших» автомобилях с гражданами Таджикистана.
«Российские пограничники находятся в прямом контакте с иностранными партнерами, с которыми у нас действует безвизовый режим, в целях урегулирования возникающих вопросов в духе добрососедства, а также партнерского взаимодействия в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом», — сказала Захарова.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, в результате стрельбы и пожара погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали. По делу арестовали 12 человек, в том числе четырех предполагаемых исполнителей — граждан Таджикистана.
Замминистра труда Таджикистана Шахноза Нодири после теракта сообщила об оттоке трудовых мигрантов из России. По ее словам, были случаи притеснения граждан «на бытовом уровне», а представительство таджикского Минтруда получало сообщения с угрозами. Глава МИД страны Сироджиддин Мухриддин заявил о «непродуманной информационной кампании против таджиков» после теракта в «Крокусе», из-за которой «формируется отрицательное отношение к таджикам и гражданам Таджикистана».
В 2024 году с сайта МВД России пропали публикации со статистикой по мигрантам, в том числе данные прошлых лет. До этого отчетность публиковали ежемесячно, затем, в ноябре, в ведомстве заявили, что переходят на ежеквартальный формат.
Прошлым летом доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы, кандидат политических наук Михаил Бурда рассказывал, что в 2022 году из Таджикистана в Россию приехали около 3,1 млн человек, передавал «Sputnik Таджикистан». «РБК Новосибирск», ссылаясь на данные МВД, писал, что за первое полугодие 2023 года в России на миграционный учет поставили 1,28 млн граждан Таджикистана.
В Таджикистане, согласно данным Агентства по статистике при президенте республики, проживает порядка 10,3 млн человек.
Между Россией и Таджикистаном действует соглашение о безвизовом въезде.
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