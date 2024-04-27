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СК завел второе уголовное дело после стрельбы в полицейского в Петербурге

СК: завели второе дело против мужчины, выстрелившего в полицейского в Петербурге

СК завел второе уголовное дело после стрельбы в полицейского в Петербурге
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Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после того, как в Санкт-Петербурге обезвредили мужчину, стрелявшего в полицейского, сообщил Следственный комитет.

Дело завели по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство фельдшера скорой помощи. По данным следователей, 26 апреля наряд патрульно-постовой службы УМВД России по Адмиралтейскому району совместно с врачами скорой помощи прибыл в квартиру одного из домов по Английскому проспекту после обращения местной жительницы.

По словам петербурженки, ее 42-летний сын пытался покончить с собой. В ответ на предложение врача поехать в больницу мужчина три раза выстрелил из переделанного травматического пистолета под боевой в полицейского, попав в шею и грудь, а также в 33-летнего фельдшера, попав в предплечье.

Второй сотрудник выстрелил в напавшего, в связи с чем он погиб на месте. Раненого полицейского и фельдшера госпитализировали, им оказали медицинскую помощь.

По версии следствия, мужчина в 2023 году заработал на валютном рынке крупную сумму денег, но не успел их обналичить из-за резкого падения курса. Для того чтобы заработать, он взял в долг $80 тыс. под залог квартиры, которые снова использовал на валютном рынке. В начале 2024 года биржевые курсы вновь опустились, на фоне чего мужчина решил покончить жизнь самоубийством с помощью неконтролируемого приема лекарств.

В Петербурге мужчина выстрелил в сотрудника Ozon из-за замечания о собаке
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

До этого на мужчину возбудили уголовное дело по ст. 317 Уголовного кодекса — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

По данным газеты «Фонтанка», раненым оказался 34-летний старший сержант полиции. Он женат и воспитывает дочь, в сентябре 2022 года его назначили на должность командира отделения взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы.

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Теги
Санкт-Петербург полиция стрельба Следственный комитет
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