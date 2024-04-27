Фигурант дела замминистра обороны Иванова обжаловал свой арест

Александр Фомин (Фото: moscowcourts / Telegram)

Совладелец «Олимпситистроя» Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки замминистра обороны Тимуру Иванову, обжаловал свой арест, следует из картотеки Басманного суда Москвы.

Решение об аресте обжаловано 27 апреля.

РБК обратился за комментарием в Басманный суд.

Фомин проходит по делу о даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса), оно связано с производством в отношении Иванова. Замминистра, в свою очередь, обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса). Также по делу проходит еще один фигурант — Сергей Бородин, ему вменяют ту же статью, что и Иванову. Защита замглавы оборонного ведомства также обжаловала арест, апелляцию рассмотрят 8 мая.

Следствие полагает, что Иванов вместе с Бородиным получал взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. По версии обвинения, фирмы-подрядчики «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову», рассказал его адвокат Мурад Мусаев. Замминистра вину не признает.

Фомин, по версии обвинения, способствовал получению Ивановым взятки. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.