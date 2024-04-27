Руководство РФС отказалось от приглашения на финал ЛЧ ради Кубка России

Президент РФС Александр Дюков и генсек Максим Митрофанов не поедут в Лондон, где 1 июня пройдет финал Лиги чемпионов, из-за того, что не успели бы вернуться к суперфиналу Кубка России, который состоится на следующий день в Москве

Трофей Лиги чемпионов (Фото: David Ramos / Getty Images)

Президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь организации Максим Митрофанов не поедут на финал Лиги чемпионов в этом году, хотя их приглашали. Об этом Митрофанов сообщил «Матч ТВ».

«Нас приглашали, но у нас не получится из‑за графика. Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 1 июня, а 2‑го будет финал Кубка России. В том году финал Лиги чемпионов был в Стамбуле, поэтому было очень легко прилететь», — сказал Митрофанов.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». В полуфинальных парах играют «Реал» — «Бавария» и ПСЖ — «Боруссия» (Дортмунд).

Суперфинал Кубка России состоится 2 июня в Москве в «Лужниках». В нем встретятся победители финалов в верхней («путь РПЛ») и нижней («путь регионов») сетках плей-офф. В финале «пути РПЛ» сыграют «Зенит» и ЦСКА. В «пути регионов» финалисты определятся в противостояниях «Балтика» — «Ростов» и «Динамо» — «Спартак».