Руководство РФС отказалось от приглашения на финал ЛЧ ради Кубка России
Президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь организации Максим Митрофанов не поедут на финал Лиги чемпионов в этом году, хотя их приглашали. Об этом Митрофанов сообщил «Матч ТВ».
«Нас приглашали, но у нас не получится из‑за графика. Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 1 июня, а 2‑го будет финал Кубка России. В том году финал Лиги чемпионов был в Стамбуле, поэтому было очень легко прилететь», — сказал Митрофанов.
Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». В полуфинальных парах играют «Реал» — «Бавария» и ПСЖ — «Боруссия» (Дортмунд).
Суперфинал Кубка России состоится 2 июня в Москве в «Лужниках». В нем встретятся победители финалов в верхней («путь РПЛ») и нижней («путь регионов») сетках плей-офф. В финале «пути РПЛ» сыграют «Зенит» и ЦСКА. В «пути регионов» финалисты определятся в противостояниях «Балтика» — «Ростов» и «Динамо» — «Спартак».
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