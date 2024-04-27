 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Руководство РФС отказалось от приглашения на финал ЛЧ ради Кубка России

Дюков и Митрофанов отказались от приглашения на финал ЛЧ ради Кубка России
Президент РФС Александр Дюков и генсек Максим Митрофанов не поедут в Лондон, где 1 июня пройдет финал Лиги чемпионов, из-за того, что не успели бы вернуться к суперфиналу Кубка России, который состоится на следующий день в Москве
Трофей Лиги чемпионов
Трофей Лиги чемпионов (Фото: David Ramos / Getty Images)

Президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь организации Максим Митрофанов не поедут на финал Лиги чемпионов в этом году, хотя их приглашали. Об этом Митрофанов сообщил «Матч ТВ».

«Нас приглашали, но у нас не получится из‑за графика. Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 1 июня, а 2‑го будет финал Кубка России. В том году финал Лиги чемпионов был в Стамбуле, поэтому было очень легко прилететь», — сказал Митрофанов.

РФС утвердил «Лужники» местом проведения суперфинала Кубка России
Спорт
Фото:Дарья Исаева / rfs.ru

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». В полуфинальных парах играют «Реал» — «Бавария» и ПСЖ — «Боруссия» (Дортмунд).

Суперфинал Кубка России состоится 2 июня в Москве в «Лужниках». В нем встретятся победители финалов в верхней («путь РПЛ») и нижней («путь регионов») сетках плей-офф. В финале «пути РПЛ» сыграют «Зенит» и ЦСКА. В «пути регионов» финалисты определятся в противостояниях «Балтика» — «Ростов» и «Динамо» — «Спартак».

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) Александр Дюков Лига Чемпионов Кубок России по футболу
Материалы по теме
Стали известны все полуфинальные пары Лиги чемпионов
Спорт
«Спартак» сыграет с «Динамо» в полуфинале «пути регионов» Кубка России
Спорт
Глава РФС рассказал, когда будет обсуждаться вопрос контракта Карпина
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
«Ювентус» и «Милан» сыграли нулевую ничью в чемпионате Италии Спорт, 21:06
«Страна» узнала об открытии производства по иску о выборах на Украине Политика, 21:04
Фигурант дела замминистра обороны Иванова обжаловал свой арест Политика, 20:40
Экс-подчиненного замминистра обороны арестовали за особо крупную растрату Политика, 20:37
Must-have в e-commerce: опыт крупных брендов РБК и Яндекс Реклама, 20:36
Шольц в вопросе ракет TAURUS отказался доверять Украине Политика, 20:31
МИД ответил на данные об отказе во въезде в Россию гражданам Таджикистана Политика, 20:14
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Гимн России прервался во время церемонии награждения на ЧЕ в Белграде Спорт, 20:14
Осужденному в Киргизии участнику спецоперации дадут убежище в России Политика, 20:11
Руководство РФС отказалось от приглашения на финал ЛЧ ради Кубка России Спорт, 20:06
МИД Таджикистана рекомендовал гражданам не ездить в Россию Политика, 19:57
Путин поздравил доктора Рошаля с днем рождения Общество, 19:55
В Петербурге загорелся трамвай Общество, 19:54
Участники «Иннопрома-2024» подвели итоги работы делегации из Башкирии Отрасли, 19:46