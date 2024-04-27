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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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МИД ответил на данные об отказе во въезде в Россию гражданам Таджикистана

МИД: пробки на границе связаны с проверочными мероприятиями после теракта
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
На российских границах проходят «проверочные мероприятия» на фоне повышенной террористической угрозы после теракта в «Крокусе», заявила Захарова, комментируя сообщения о «застрявших» на границе гражданах Таджикистана
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

На сухопутных участках российской границы, в том числе с Казахстаном, проводятся проверочные мероприятия в связи с повышенными мерами безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле» в условиях сохраняющейся террористической угрозы, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что «проверочные мероприятия» проводятся «вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу»

Так представитель российского МИДа прокомментировала сообщения о «застрявших» на границе России и Казахстана гражданах Таджикистана. 25 апреля агентство «Азия-Плюс» написало, что сотни таджикских граждан застряли на КПП «Сагарчин» на границе Южно-Уральского региона Казахстана и Оренбургской области России. Несколько человек прислали агентству видео и аудио, где рассказали, что с 22 апреля на казахстанско-российской границе скопилось около 180 автомобилей с таджикскими номерами, российские пограничники не впускают их в страну.

По словам Захаровой, информация о застрявших машинах на границе преувеличена: «На данный момент их общее число не превышает трех десятков». «При этом более 40% иностранных граждан стремятся покинуть Россию через указанные пункты по истечении 90 дней (из 180 положенных) для того, чтобы сразу же вернуться назад ,и таким образом получить возможность находиться в стране в течение очередных 90 дней», — добавила она.

Представитель МИДа подчеркнула, что российские пограничники «находятся в прямом контакте с иностранными партнерами, с которыми у нас действует безвизовый режим, в целях урегулирования возникающих вопросов в духе добрососедства, а также партнерского взаимодействия в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом».

МИД Таджикистана заявил о массовых отказах во въезде в Россию
Политика
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Накануне, 26 апреля, МИД Таджикистана вызвал российского посла Семена Григорьева и выразил обеспокоенность по поводу случаев отказа гражданам республики во въезде в Россию.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, в результате стрельбы и пожара погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали. По делу арестовали 12 человек, в том числе четырех предполагаемых исполнителей — граждан Таджикистана.

Замминистра труда Таджикистана Шахноза Нодири сообщила об оттоке трудовых мигрантов из России после теракта. По ее словам, были случаи притеснения граждан «на бытовом уровне», а представительство таджикского Минтруда получало сообщения с угрозами.

Глава МИД страны Сироджиддин Мухриддин заявил о «непродуманной информационной кампании против таджиков» после теракта в «Крокусе», из-за которой «формируется отрицательное отношение к таджикам и гражданам Таджикистана». Заказчики и исполнители нападения на концертный зал должны понести наказание, но расследование должно быть беспристрастным, отметил министр.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Таджикистан
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