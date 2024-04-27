Осужденному в Киргизии участнику спецоперации дадут убежище в России

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Гражданину Киргизии Аскару Кубанычбеку, которого на родине осудили за участие в военной операции на Украине, дадут в России убежище. Об этом сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

Волк рассказала, что Аскар Кубанычбек еще до начала военной операции жил в России и работал в киноиндустрии. После начала боевых действий он отправился в зону военной операции добровольцем, за что в Киргизии против него завели уголовное дело о наемничестве (ч. 1 ст. 416 Уголовного кодекса страны). Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы, но позже отпустили под пробационный надзор сроком на три года.

«Мои коллеги из ГУВМ МВД России сообщили, что 18 апреля у Аскара приняты документы для предоставления временного убежища на территории Российской Федерации», — сообщила Волк.

Она уточнила, что при наличии оснований власти рассмотрят вопрос о приеме Аскара Кубанычбека в гражданство России.

В июле 2023 года член совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов сообщил, что орган подготовил инициативу, которая позволила бы не выдавать другим странам участников военной операции по их запросам, если уголовное преследование связано с участием в ней.

В августе того же года официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что ведомство прорабатывает вопрос о выдаче российского паспорта Аскару Кубанычбеку.

Иностранцы, заключившие контракт о службе в российской армии до окончания военной операции, а также иностранные граждане, служившие в ней в этот период, имеют право на получение гражданства страны в упрощенном порядке. Контракт должен быть заключен на срок не менее года. Гражданство по упрощенной процедуре также могут приобрести их родственники.