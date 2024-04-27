В музее «Гараж» объяснили прошедшие обыски

В музее «Гараж» объяснили обыски делом против Петра Верзилова

Фото: Мария Лисицына / РБК

В офисе и архиве Музея современного искусства «Гараж» 26 апреля прошел обыск, который связан с делом Петра Верзилова (признан иноагентом), сообщили РБК в пресс-службе музея.

«К настоящему времени следственные действия завершены, музей продолжает работу в обычном режиме», — добавили там.

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