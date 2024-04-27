Надаль на «Мастерсе» в Мадриде взял реванш у де Минаура за поражение в Барселоне

Надаль впервые с января выиграл два матча подряд на турнире ATP

Испанский теннисист во втором круге в Мадриде победил 11-ю ракетку мира Алекса де Минаура. Он взял реванш у австралийца за поражение в Барселоне неделю назад

Рафаэль Надаль (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде.

Во втором круге 37-летний испанец победил австралийца Алекса де Минаура, 11-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (8:6), 6:3.

Его следующим соперником будет аргентинец Педро Качин (91-й номер рейтинга ATP).

Надаль проводит свой второй турнир после травмы. 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» из-за проблем со спиной не играл с января, прошлый сезон он практически весь пропустил из-за травмы, полученной на Australian Open.

На прошлой неделе в Барселоне Надаль уступил де Минауру во втором круге.

Турнир в Мадриде с призовым фондом €7,87 млн завершится 5 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.