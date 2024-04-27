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Общество ,  
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В Петербурге загорелся трамвай

МЧС: в Невском районе Петербурга загорелось электрооборудование на крыше трамвая

В Петербурге загорелся трамвай
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Трамвай загорелся на путях в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по городу в телеграм-канале.

Возгорание возникло на крыше — загорелся ящик с электрооборудованием.

«Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: две единицы техники и десять человек личного состава», — говорится в сообщении ведомства.

Пассажиров внутри трамвая не было, добавили в пресс-службе МЧС. Издание «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу обслуживающего городской электротранспорт «Горэлектротранс» сообщило, что внутри трамвая были пассажиры — во время пожара водитель оперативно эвакуировал людей.

РБК направил запрос в ГУП «Горэлектротранс».

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