Гимн России прервался во время награждения Чумгалаковой на ЧЕ в Белграде

Гимн России прервался во время церемонии награждения на ЧЕ в Белграде

Гимн выключился во время награждения Юлии Чумгалаковой, которая стала двукратной чемпионкой Европы. Зал продолжил петь без музыки

Юлия Чумгалакова (Фото: rusboxing.ru)

Исполнение гимна России на церемонии награждения в честь победы россиянки Юлии Чумгалаковой на чемпионате Европы по боксу в Белграде было прервано из‑за технических проблем, сообщает «Матч ТВ».

Гимн выключился примерно через 20 секунд после начала, тогда зал продолжил петь без музыки. Сама Чумгалакова расплакалась.

На финальном поединке турнира она победила сербку Кристину Над Варгу.

26-летняя Чумгалакова стала двукратной чемпионкой Европы.

Чемпионат Европы завершится 28 апреля. Российские спортсмены выступают под флагом своей страны.

В октябре прошлого года Международная ассоциация бокса (IBA) допустила на соревнования под национальными флагами россиян и белорусов, что привело к бойкоту чемпионатов мира со стороны ряда стран.