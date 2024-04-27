Экс-подчиненного замминистра обороны арестовали за особо крупную растрату

Филатов был подчиненным Иванова, когда он был куратором «Оборонлогистики». Иванова, бывшего замминистра обороны, задержали в середине апреля за получение взятки в особо крупном размере

Фото: Владислав Шатило / РБК

Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего подчиненного экс-замминистра обороны Тимура Иванова — Антона Филатова, карточка с делом появилась на портале судов общей юрисдикции столицы.

Следствие обвинило Антона Филатова в особо крупной растрате, не уточняя, о какой сумме идет речь и когда именно он ее совершил.

Дело против Филатова возбудили по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (особо крупная растрата). Необходимость отправить его под арест обосновали тем, что, если он останется на свободе, то сможет скрыться или оказать давление на свидетелей, уточняет «Коммерсантъ». Одним из кураторов ООО «Оборонлогистика», где Филатов работал до 2019 года, был сам Иванов, пишет издание.

Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса. Иванова поместили под стражу на два месяца, а его счета арестовали. 24 апреля министр обороны Сергей Шойгу отстранил своего заместителя от должности, которую он занял в 2016 году.

В деле Иванова есть еще несколько фигурантов — Сергей Бородин и Александр Фомин. Первого обвинили по аналогичной статье, второго — в даче взятки, то есть по ч. 5 ст. 291 Уголовного кодекса, обоих отправили в СИЗО до 23 июня. Всем троим грозит до 15 лет лишения свободы. Иванов не признал вину в получении взятки.

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