 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Иванова ,  
0 

Экс-подчиненного замминистра обороны арестовали за особо крупную растрату

Басманный суд арестовал экс-подчиненного Иванова за особо крупную растрату
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Филатов был подчиненным Иванова, когда он был куратором «Оборонлогистики». Иванова, бывшего замминистра обороны, задержали в середине апреля за получение взятки в особо крупном размере
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего подчиненного экс-замминистра обороны Тимура Иванова — Антона Филатова, карточка с делом появилась на портале судов общей юрисдикции столицы.

Следствие обвинило Антона Филатова в особо крупной растрате, не уточняя, о какой сумме идет речь и когда именно он ее совершил.

Дело против Филатова возбудили по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (особо крупная растрата). Необходимость отправить его под арест обосновали тем, что, если он останется на свободе, то сможет скрыться или оказать давление на свидетелей, уточняет «Коммерсантъ». Одним из кураторов ООО «Оборонлогистика», где Филатов работал до 2019 года, был сам Иванов, пишет издание.

Дело Тимура Иванова: как и за что задержали замминистра обороны
Общество
Тимур Иванов

Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса. Иванова поместили под стражу на два месяца, а его счета арестовали. 24 апреля министр обороны Сергей Шойгу отстранил своего заместителя от должности, которую он занял в 2016 году.

В деле Иванова есть еще несколько фигурантов — Сергей Бородин и Александр Фомин. Первого обвинили по аналогичной статье, второго — в даче взятки, то есть по ч. 5 ст. 291 Уголовного кодекса, обоих отправили в СИЗО до 23 июня. Всем троим грозит до 15 лет лишения свободы. Иванов не признал вину в получении взятки.

Материал дополняется.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Мир Ландау
Тимур Иванов арест Басманный суд Москва
Материалы по теме
«РИА Новости» нашло в декларации Иванова дом площадью 1,5 тыс. кв. м
Политика
В суд поступила жалоба на арест замминистра обороны Иванова
Политика
Защита предложит залог за замминистра обороны Тимура Иванова
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
«Ювентус» и «Милан» сыграли нулевую ничью в чемпионате Италии Спорт, 21:06
«Страна» узнала об открытии производства по иску о выборах на Украине Политика, 21:04
Фигурант дела замминистра обороны Иванова обжаловал свой арест Политика, 20:40
Экс-подчиненного замминистра обороны арестовали за особо крупную растрату Политика, 20:37
Must-have в e-commerce: опыт крупных брендов РБК и Яндекс Реклама, 20:36
Шольц в вопросе ракет TAURUS отказался доверять Украине Политика, 20:31
МИД ответил на данные об отказе во въезде в Россию гражданам Таджикистана Политика, 20:14
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Гимн России прервался во время церемонии награждения на ЧЕ в Белграде Спорт, 20:14
Осужденному в Киргизии участнику спецоперации дадут убежище в России Политика, 20:11
Руководство РФС отказалось от приглашения на финал ЛЧ ради Кубка России Спорт, 20:06
МИД Таджикистана рекомендовал гражданам не ездить в Россию Политика, 19:57
Путин поздравил доктора Рошаля с днем рождения Общество, 19:55
В Петербурге загорелся трамвай Общество, 19:54
Участники «Иннопрома-2024» подвели итоги работы делегации из Башкирии Отрасли, 19:46