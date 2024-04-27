Путин поздравил доктора Рошаля с днем рождения

Леонид Рошаль (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Президент России Владимир Путин поздравил президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля с днем рождения. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля.

27 апреля Рошалю исполнился 91 год.

Путин пожелал руководителю НИИ неотложной детской хирургии здоровья и всего наилучшего. Президент отметил, что опыт и знания Рошаля будут «служить сбережению и развитию традиций отечественной медицины».

Леонид Рошаль родился 27 апреля 1933 года в Орловской области в семье военного. В 1957 году окончил второй Московский государственный мединститут им. Н.И. Пирогова и получил квалификацию врача-педиатра.

Спустя 13 лет Рошаль защитил докторскую диссертацию в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф. Владимирского. Карьеру он начинал как участковый педиатр в детской поликлинике № 32 в Москве. В 2003 году на базе детской больницы № 20 открыли Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии, Рошаль стал его директором.

Рошаль является основателем консервативных методов лечения у детей острых хирургических заболеваний. В частности, разработал методы лечения острой кишечной непроходимости и нагноительных заболеваний легких. Рошаль — автор и соавтор около 250 научных работ. В мае 2023 года ему присвоили звание Героя Труда. Также он награжден орденами Мужества, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета, Александра Невского.