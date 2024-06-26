Последние матчи группового этапа. Что происходит на Евро
Какие матчи пройдут 26 июня
- Словакия — Румыния (19:00 мск, «Матч ТВ»)
- Украина — Бельгия (19:00, Okko)
- Чехия — Турция (22:00, Okko)
- Грузия — Португалия (22:00, «Матч ТВ»)
Главные события
- Суперкомпьютер назвал новых фаворитов Евро.
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14:40. Сборная Украины с вероятностью 56,1% проиграет команде Бельгии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta.
Шансы на победу Украины он оценивает в 20,5%, а вероятность ничейного результата — в 23,4%.
13:30. После не слишком вразумительного выступления сборных Англии и Франции на групповом турнире суперкомпьютер статистической компании Opta еще раз уточнил шансы разных команд победить на Евро. Германию теперь называют основным фаворитом чемпионата, а вероятность ее победы оценивают в 20%.
13:20. Сегодня определятся последние пять участников 1/8 финала. Уже известно, что в первую половину сетки попали большинство фаворитов турнира — Португалия, Франция, Испания и Германия.
13:10. В группе F Грузия в заключительном туре сыграет против Португалии, которая уже обеспечила себе выход в плей-офф. Тем не менее главный тренер португальцев Роберто Мартинес уже обещал, что 39-летний лидер сборной Криштиану Роналду все равно выйдет в предстоящем матче в основе, потому что ему нужно держать себя в тонусе.
Грузия, если обыграет Португалию, может выйти в 1/8 финала хотя бы как один из четырех лучших обладателей третьих мест. Однако если грузинская команда сыграет вничью, а Чехия проиграет, то Грузия финиширует третьей и рискует не выйти в плей-офф. Она точно не выйдет в 1/8 финала, если не победит, а Чехия избежит поражения в матче с Турцией.
13:00. В среду на Евро пройдут заключительные матчи группового этапа. В группе Е все четыре команды набрали по три очка. В худшем положении оказалась Украина, которая уступает своим соперникам по дополнительным показателям.
Аналитическая компания Opta с небольшим преимуществом отдает предпочтение в пользу Румынии (42,2%), а шансы словацкой сборной оцениваются в 31,9% (Словакия ни разу в истории не обыгрывала румынскую национальную команду).
Перед матчем коэффициент на ничью снизился до рекордно низкого значения. Ничейный исход между Словакией и Румынией выводит обе сборные в 1/8 финала.
Украина займет одно из двух первых мест, если обыграет Бельгию. Также украинская команда выйдет в плей-офф с третьего места, если сыграет вничью, а в параллельном матче ничьей не будет.
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