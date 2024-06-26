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Евро-2024 ,  
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Последние матчи группового этапа. Что происходит на Евро

Сюжет
Евро-2024
В среду на Евро пройдут заключительные матчи группового этапа. В этот день определится, выйдут ли в плей-офф сборные Украины и Грузии. О главных событиях турнира — в онлайне дня «РБК Спорт»
Игроки сборной Украины
Игроки сборной Украины (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Какие матчи пройдут 26 июня

  • Словакия — Румыния (19:00 мск, «Матч ТВ»)
  • Украина — Бельгия (19:00, Okko)
  • Чехия — Турция (22:00, Okko)
  • Грузия — Португалия (22:00, «Матч ТВ»)

Турнирная таблица Евро-2024

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14:40. Сборная Украины с вероятностью 56,1% проиграет команде Бельгии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta.

Шансы на победу Украины он оценивает в 20,5%, а вероятность ничейного результата — в 23,4%.

13:30. После не слишком вразумительного выступления сборных Англии и Франции на групповом турнире суперкомпьютер статистической компании Opta еще раз уточнил шансы разных команд победить на Евро. Германию теперь называют основным фаворитом чемпионата, а вероятность ее победы оценивают в 20%.

Фото: Opta
Фото: Opta

13:20. Сегодня определятся последние пять участников 1/8 финала. Уже известно, что в первую половину сетки попали большинство фаворитов турнира — Португалия, Франция, Испания и Германия.

13:10. В группе F Грузия в заключительном туре сыграет против Португалии, которая уже обеспечила себе выход в плей-офф. Тем не менее главный тренер португальцев Роберто Мартинес уже обещал, что 39-летний лидер сборной Криштиану Роналду все равно выйдет в предстоящем матче в основе, потому что ему нужно держать себя в тонусе.

Грузия, если обыграет Португалию, может выйти в 1/8 финала хотя бы как один из четырех лучших обладателей третьих мест. Однако если грузинская команда сыграет вничью, а Чехия проиграет, то Грузия финиширует третьей и рискует не выйти в плей-офф. Она точно не выйдет в 1/8 финала, если не победит, а Чехия избежит поражения в матче с Турцией.

Букмекеры обвалили ставки в группе с Украиной. Интриги дня Евро
Спорт
Футболисты сборной Украины

13:00. В среду на Евро пройдут заключительные матчи группового этапа. В группе Е все четыре команды набрали по три очка. В худшем положении оказалась Украина, которая уступает своим соперникам по дополнительным показателям.

Аналитическая компания Opta с небольшим преимуществом отдает предпочтение в пользу Румынии (42,2%), а шансы словацкой сборной оцениваются в 31,9% (Словакия ни разу в истории не обыгрывала румынскую национальную команду).

Перед матчем коэффициент на ничью снизился до рекордно низкого значения. Ничейный исход между Словакией и Румынией выводит обе сборные в 1/8 финала.

Украина займет одно из двух первых мест, если обыграет Бельгию. Также украинская команда выйдет в плей-офф с третьего места, если сыграет вничью, а в параллельном матче ничьей не будет.

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Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024
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