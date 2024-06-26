Ничья в матче Словакии и Румынии вывела обе команды в плей-офф Евро-2024

Ничья в матче Словакии и Румынии вывела обе команды в плей-офф Евро

Обе команды устраивал ничейный счет, при котором они точно выходили в 1/8 финала. В итоге встреча закончилась со счетом 1:1

Фото: Alex Grimm / Getty Images

Сборная Румынии сыграла вничью с командой Словакии со счетом 1:1 в матче третьего тура группового этапа Евро-2024. Встреча прошла во Франкфурте-на-Майне.

У словаков гол забил Ондрей Дуда (24-я минута), у румын — Рэзван Марин (37, с пенальти).

Обе команды для выхода в плей-офф устраивал ничейный счет. Перед матчем коэффициент на ничью упал до рекордно низкого значения (около 2).

В параллельном матче сборные Бельгии и Украины сыграли со счетом 0:0.

В 1/8 финала Евро выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. В итоге все команды набрали по четыре очка и всё решили дополнительные показатели (забитые и пропущенные голы). Румыния заняла первое место, Бельгия — второе, Словакия — третье, Украина — четвертое.

Румыния забила уже четыре гола. На крупных турнирах румыны забивали больше лишь однажды — на чемпионате мира 1994 года (пять).

Победитель группы в 1/8 финала 2 июля в Мюнхене сыграет против третьей команды из квартета С или D (Словения/Нидерланды). Бельгия встретится с Францией 1 июля в Дюссельдорфе. Словакия 30 июня сыграет в Кельне с Испанией или в Гельзенкирхене с Англией.