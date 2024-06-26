 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Евро-2024 ,  
0 

Суперкомпьютер оценил шансы Грузии в матче с Португалией на Евро

Сюжет
Евро-2024
Согласно оценке суперкомпьютера Opta вероятность победы команды Грузии минимальная. При этом Португалия уже обеспечила себе выход в плей-офф с первого места в группе
Игроки сборной Грузии празднуют забитый гол в матче против Чехии&nbsp;
Игроки сборной Грузии празднуют забитый гол в матче против Чехии  (Фото: Global Look Press )

Сборная Грузии с вероятностью 64,9% проиграет команде Португалии в третьем туре группы F на чемпионате Европы по футболу в Германии. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta.

Шансы на победу грузин в предстоящем противостоянии минимальны — 14,7%. Вероятность ничейного исхода суперкомпьютер оценивает в 20,4%.

Букмекеры тоже не верят в благоприятный для Грузии исход. На победу Португалии они в среднем выставляют коэффициент в 1,39 (то есть при ставке в 1 тыс. руб. размер чистого выигрыша составит 390 руб.). На победу Грузии, в свою очередь, они дают средний коэффициент в 8,80 (чистый выигрыш — 7800 руб. при аналогичных условиях).

Последние матчи группового этапа. Что происходит на Евро
Спорт
Игроки сборной Украины

Матч между Грузией и Португалией пройдет в среду, 26 июня, на стадионе «Ауфшальке» в Гельзенкирхене. Начало игры — в 22:00 мск. В это же время прозвучит стартовый свисток параллельной игры в группе F между сборными Чехии и Турции, которая состоится на «Фолькспаркштадионе» в Гамбурге.

Команда Португалии с шестью очками возглавляет группу F, поэтому результат матча с грузинами для нее ни на что не влияет, так как португальцы заранее обеспечили себе выход в плей-офф с первого места.

Сборная Грузии в первом матче на Евро уступила туркам со счетом 1:3, а во втором сыграла вничью с Чехией (1:1). В случае победы над Португалией команда Вилли Саньоля может выйти в 1/8 финала в качестве одного из четырех лучших обладателей третьих мест в своих группах. При любых других раскладах грузины в плей-офф выйти не смогут.

МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС

Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова

СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных

В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео

В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку

Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников

Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности

Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли

Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks

Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц

Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью

Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам

Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС

Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя

Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024
Авторы
Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
сборная Грузии по футболу сборная Португалии по футболу Евро-2024 Футбол
Материалы по теме
Букмекеры обвалили ставки в группе с Украиной. Интриги дня Евро
Спорт
Роналду выйдет против грузин в стартовом составе на Евро-2024
Спорт
Суперкомпьютер понизил шансы Грузии на плей-офф Евро в два раза
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 93,73 (-0,34) Инвестиции, 25 июн, 17:34 Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 87,28 (-0,1) Инвестиции, 25 июн, 17:34
Вяльбе возмутилась количеству трансляций матчей Евро-2024 в России Спорт, 16:10
Зеленский подписал закон о статусе английского языка на Украине Политика, 16:08
Тарасова ответила Фетисову, назвавшему предательством показ Евро в России Спорт, 16:02
Захарова заявила о последствиях для Сеула из-за поставок оружия Киеву Политика, 16:01
Россияне назвали главные страхи при покупке недвижимости Недвижимость, 15:54
Причиной ареста отца предполагаемых боевиков в Дагестане стал мат Политика, 15:48
Аналитики сочли санкции против российского СПГ риском для мирового рынка Политика, 15:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В СК предупредили о возможности обнаружения в Севастополе снарядов ракеты Политика, 15:42
Эксперты канала «Мои Инвестиции» обновили топ-10 акций российского рынка Инвестиции, 15:41
Девочку, погибшую при ударе по Севастополю, похоронили на «Алее славы» Общество, 15:38
Последние матчи группового этапа. Что происходит на Евро Спорт, 15:36
Диаспора объяснила возвращение в Афганистан бежавшей от талибов девушки Политика, 15:36
Финляндия не нашла доказательств нарушения границ российскими самолетами Политика, 15:34
Минфин спрогнозировал поступления по налогу на богатых к концу 2024 года Экономика, 15:33