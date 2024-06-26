Суперкомпьютер оценил шансы Грузии в матче с Португалией на Евро
Сборная Грузии с вероятностью 64,9% проиграет команде Португалии в третьем туре группы F на чемпионате Европы по футболу в Германии. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta.
Шансы на победу грузин в предстоящем противостоянии минимальны — 14,7%. Вероятность ничейного исхода суперкомпьютер оценивает в 20,4%.
Букмекеры тоже не верят в благоприятный для Грузии исход. На победу Португалии они в среднем выставляют коэффициент в 1,39 (то есть при ставке в 1 тыс. руб. размер чистого выигрыша составит 390 руб.). На победу Грузии, в свою очередь, они дают средний коэффициент в 8,80 (чистый выигрыш — 7800 руб. при аналогичных условиях).
Матч между Грузией и Португалией пройдет в среду, 26 июня, на стадионе «Ауфшальке» в Гельзенкирхене. Начало игры — в 22:00 мск. В это же время прозвучит стартовый свисток параллельной игры в группе F между сборными Чехии и Турции, которая состоится на «Фолькспаркштадионе» в Гамбурге.
Команда Португалии с шестью очками возглавляет группу F, поэтому результат матча с грузинами для нее ни на что не влияет, так как португальцы заранее обеспечили себе выход в плей-офф с первого места.
Сборная Грузии в первом матче на Евро уступила туркам со счетом 1:3, а во втором сыграла вничью с Чехией (1:1). В случае победы над Португалией команда Вилли Саньоля может выйти в 1/8 финала в качестве одного из четырех лучших обладателей третьих мест в своих группах. При любых других раскладах грузины в плей-офф выйти не смогут.
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