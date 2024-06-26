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Евро-2024 ,  
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Суперкомпьютер оценил шансы Украины на победу в третьем матче на Евро

Сюжет
Евро-2024
Согласно оценке суперкомпьютера Opta, вероятность победы Украины в два с половиной раза ниже, чем у сборной Бельгии. При этом команде Сергея Реброва может хватить и ничьей для выхода в плей-офф
Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик в матче против команды Словакии&nbsp;
Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик в матче против команды Словакии  (Фото: Globall Look Press)

Сборная Украины с вероятностью 56,1% проиграет команде Бельгии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta.

Шансы на победу Украины он оценивает в 20,5%, а вероятность ничейного результата — в 23,4%.

Букмекеры тоже отдают предпочтение сборной Бельгии. В среднем на ее победу дают коэффициент 1,65 (то есть при ставке 1 тыс. руб. размер чистого выигрыша составит 650 руб.), тогда как коэффициент на победу украинцев равен 5,80 (чистый выигрыш — 4800 руб. при аналогичных условиях).

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Матч между Бельгией и Украиной состоится в среду, 26 июня. Стартовый свисток игры, которая пройдет на стадионе «Штутгарт Арена», прозвучит в 19:00 мск.

Сборная Украины в первой игре на Евро проиграла Румынии (0:3). Во втором матче против Словакии украинцы пропустили на 17-й минуте, но забили два гола во втором тайме, выиграв свой первый матч на турнире (2:1).

После двух туров все сборные в группе Е набрали по три очка. Команде Бельгии хватит одного очка, чтобы занять первое или второе место, гарантирующее выход в стадию плей-офф. При этом она не сможет попасть в 1/8 финала в случае проигрыша украинцам и победы или ничьей Румынии в параллельном матче со Словакией.

Что касается украинцев, то они смогут занять одно из двух первых мест в случае победы над Бельгией. Плюс ко всему команда Сергея Реброва попадет в плей-офф с третьей строчки, если сыграет вничью, а в параллельном матче ничейного результата не будет.

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