Вяльбе возмутилась количеству трансляций матчей Евро-2024 в России

По мнению президента Федерации лыжных гонок, государственные каналы мало освещали Игры БРИКС, но теперь показывают матчи чемпионата Европы по футболу, где нет российской сборной

Елена Вяльбе (Фото: Михаил Метцель/ТАСС)

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что отечественное телевидение очень мало показывало Игры БРИКС, но теперь регулярно транслирует матчи чемпионата Европы по футболу в Германии. В разговоре со «Спорт-Экспресс» она высказала мнение, что государственным каналам следовало бы уделять больше внимания российским соревнованиям.

«Турнир не смотрю. И не потому, что времени нет, а просто. Но если бы выступала сборная России, то, конечно, следила бы. Всегда болела за наших футболистов на чемпионатах мира и Европы. То, что касается трансляции Евро по телевидению, это неправильно. Сегодня даже водителю сказала: «Ничего себе! У нас даже висят рекламные баннеры чемпионата Европы. Почему — непонятно», — отметила Вяльбе.

По мнению президента ФЛГР, болельщики без проблем могли бы следить за Евро-2024 в интернете. Она также возмутилась незначительному вниманию к Играм БРИКС, которые практически никто не заметил, потому что «политика наших телеканалов не переформатировалась в нужное русло».

В России игры чемпионата Европы по футболу в Германии транслируют телеканал «Матч ТВ» и стриминговый сервис Okko.

В среду, 26 июня, состоятся заключительные матчи групповой стадии турнира. В 19:00 мск борьбу за выход из группы E начнут сборные Украины и Бельгии, а также национальные команды Словакии и Румынии. В 22:00 мск прозвучит стартовый свисток заключительных противостояний в группе F: Грузия встретится с Португалией, а в параллельной игре на поле выйдут сборные Чехии и Турции.