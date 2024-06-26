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Евро-2024 ,  
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Сборная Грузии победила Португалию и сенсационно вышла в плей-офф Евро

Сборная Грузии победила Португалию и сенсационно вышла в плей-офф Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Встреча завершилась со счетом 2:0. Грузины, дебютанты чемпионатов Европы, вышли в 1/8 финала с третьего места в группе. Жорж Микаутадзе с тремя голами стал лучшим бомбардиром группового этапа
Фото: Lars Baron / Getty Images
Фото: Lars Baron / Getty Images

Сборная Грузии обыграла команду Португалии со счетом 2:0 в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 и вышла в плей-офф. Встреча прошла в Гельзенкирхене.

Голы забили Хвича Кварацхелия (2-я минута) и Жорж Микаутадзе (57, с пенальти).

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию этой встречи.

В параллельном матче в группе F сборная Турции обыграла Чехию со счетом 2:1.

В 1/8 финала Евро выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Португалия с шестью очками заняла первое место в группе, Турция (также шесть) стала второй, Грузия (четыре) — третьей, Чехия (одно) — четвертой.

Грузия впервые в своей истории выступает на основном этапе крупного турнира (Евро и ЧМ).

В 1/8 финала Португалия 1 июля во Франкфурте-на-Майне сыграет против Словении. Турция 2 июля в Лейпциге сыграет с Австрией, Грузия 30 июня в Кельне встретится с Испанией.

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Спорт
Фото:Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

39-летний Криштиану Роналду — первый игрок европейской сборной, сыгравший 50 матчей на крупных турнирах. У него 28 игр на Евро и 22 — на ЧМ. Кроме того, Роналду впервые в карьере не забил на групповом этапе крупного турнира. Ранее он забивал на каждом из своих предыдущих 10 групповых этапов на ЧМ и Евро, начиная с Евро-2004.

Кварацхелия забил Португалии на второй минуте — это самый быстрый пропущенный гол португальцев на Евро (1:32), сообщает Opta. Полузащитник «Наполи» поучаствовал уже в 20 из 54 голов сборной Грузии при главном тренере Вилли Саньоле (15 голов и пять передач).

Микаутадзе, сделавший также голевую передачу, стал первым игроком с результативным действием в каждом из своих первых трех матчей на ЧЕ со времен Гарета Бэйла на Евро-2016. Грузинский форвард «Меца» с тремя голами сейчас является лучшим бомбардиром Евро-2024.

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Футбол Евро-2024 сборная Грузии по футболу сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду Хвича Кварацхелия
Роналду Криштиану фото

Роналду Криштиану

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года
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