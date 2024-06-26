Букмекеры обвалили ставки в группе с Украиной. Интриги дня Евро

Перед заключительным туром в группе Е все четыре команды набрали по три очка. В худшем положении оказалась Украина, которая уступает своим соперникам по дополнительным показателям. Об этом — в материале «РБК Спорт»

Футболисты сборной Украины (Фото: Reuters)

Словакия — Румыния

19:00, «Матч ТВ»

«Франкфурт Арена» (Франкфурт-на-Майне)

Футболисты сборной Румынии (Фото: Reuters)

Группа E, в которой играют Румыния, Бельгия, Словакия и Украина, стала одной из самых интригующих: перед заключительным туром впервые в истории Евро у всех четырех команд здесь по три очка. Аналитическая компания Opta с небольшим преимуществом отдает предпочтение в пользу Румынии (42,2%), а шансы словацкой сборной оцениваются в 31,9% (Словакия ни разу в истории не обыгрывала румынскую национальную команду).

Перед матчем коэффициент на ничью снизился до рекордно низкого значения. Ничейный исход между Словакией и Румынией выводит обе сборные в 1/8 финала.

В некоторых букмекерских конторах на ничью дают 2,05. То есть если вы поставите 100 руб., то ваш выигрыш составит 205 руб. PARI дает на этот результат 2,08, а «Лига Ставок» — 2,15. Это самые низкие коэффициенты на ничью на Евро-2024. У некоторых букмекеров коэффициент достигает 1,78. В среднем на этом турнире коэффициенты на ничью не падали ниже 3,1.

Румыния займет одно из двух первых мест, если не проиграет, а Словакия финиширует третьей, если сыграет вничью. Этого хватит, чтобы выйти в плей-офф по дополнительной квоте для третьих мест.

Однако Румыния не выйдет в 1/8 финала, если уступит словакам, а Украина в параллельном матче с Португалией избежит поражения. А если словацкая команда проиграет, а Бельгия избежит поражения, словаки отправятся домой.

Группа Е Румыния — 3 очка Бельгия — 3 очка Словакия — 3 очка Украина — 3 очка

Украина — Бельгия

19:00, «Okko»

«Штутгарт Арена» (Штутгарт)

Бельгийская команда — явный фаворит в матче. Opta оценивает шансы бельгийцев на победу в 51,1%, а украинцев 25,4%. Бельгии хватит одного очка, чтобы занять одно из двух первых мест. Но она не выйдет в 1/8 финала, если проиграет, а Румыния избежит поражения.

Футболисты сборной Украины (Фото: Reuters)

Сборная Украины в первой игре на Евро проиграла Румынии (0:3). Во втором матче против Словакии украинцы пропустили на 17-й минуте, но забили два гола во втором тайме, выиграв свой первый матч на турнире (2:1).

Украина займет одно из двух первых мест, если обыграет Бельгию. Также украинская команда выйдет в плей-офф с третьего места, если сыграет вничью, а в параллельном матче ничьей не будет.

Однако Украина не выйдет из группы, если проиграет, а Словакия избежит поражения, или если оба матча завершатся вничью. С учетом, что для Румынии и Словакии будет выгодна ничья, украинской команде необходимо выиграть, чтобы обеспечить выход из группы.

Роман Яречмук, который забил в матче со Словакией, стал лучшим бомбардиром в истории Украины на Евро: теперь на счету форварда три забитых мяча на чемпионатах Европы. Он обогнал украинцев Андрея Шевченко и Андрея Ярмоленко (по 2).

Грузия — Португалия

22:00, «Матч ТВ»

«Ауфшальке» (Гельзенкирхен)

Шансы на победу сборной Грузии по прогнозами Opta минимальне — 10,4%, а у португальцев 75,8%. Хотя для португальской команды результат матча ни на что не влияет — она уже вышла в плей-офф.

Португальская сборная не сыграла вничью ни в одном из последних 28 матчей, победив в 22 играх и шесть раз проиграв. Форвард португальцев Рафаэл Леау получил желтую карточку за симуляцию во втором матче подряд и пропустит следующую игру.

Сборная Грузии в первом матче не смогла победить Турцию (3:1), а во втором сыграла вничью с Чехией благодаря реализованному пенальти Жоржа Микаутадзе, который отличился в компенсированное время первого тайма. Родившийся во Франции форвард «Меца» забил уже два мяча на турнире, став одним из лучших бомбардиров.

Грузия, если обыграет Португалию, может выйти в 1/8 финала хотя бы как один из четырех лучших обладателей третьих мест. Однако если грузинская команда сыграет вничью, а Чехия проиграет, то Грузия финиширует третьей и рискует не выйти в плей-офф. Она тточно не выйдет в 1/8 финала, если не победит, а Чехия избежит поражения.

Георгий Мамардашвили и Георгий Кочорашвили (Фото: Reuters)

Вратарь грузинской команды Георгий Мамардашвили сделал в матче с Чехией 11 сейвов — лучший результат с Евро-2012, когда такое же количество спасений совершил ирландец Шей Гивен в игре с испанцами. Больше в истории турнира было только у вратаря сборной Латвии Александра Колинько в 2004 году в матче против Нидерландов (12).

Группа F Португалия — 6 очков Турция — 3 очка Чехия — 1 очко Грузия — 1 очко

Чехия — Турция

22:00, «Okko»

«Фолькспаркштадион» (Гамбург)

Сборная Турции, по прогнозам Opta, выиграет в матче с вероятностью с 45,3%, а шансы чешской команды оцениваются в 29,5%. В последний раз сборгые встречались на Евро-2016, тогда турки победили со счетом 2:0.

Турция выйдет в 1/8 финала со второго места, если не проиграет Чехии. Также команда имеет шанс завершить групповой турнир на третьем месте, если проиграет, а Грузия не обыграет Португалию. Турция отправится домой, если потерпит поражение, а Грузия обыграет Португалию.

Арда Гюлер (Фото: Reuters)

В турецкой команде собрались талантливые, но очень молодые спортсмены. Ведущую роль в ней играют два 19-летних футболиста. Основное внимание уделено Арде Гюлеру, который уже начал оправдывать ожидания в мадридском «Реале». В матче с Грузией форвард вновь доказал, что ему не зря прочат будущее суперзвезды: он был буквально везде. Также выделяется нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз, чей гол в ворота Грузии не был засчитан.

В сборной Турции встречу пропустит защитник Абдулкерим Барлакчи из-за перебора желтых карточек.

Чешской команде необходимо выиграть, чтобы выйти в 1/8 финала как минимум как одна из четырех лучших обладателей третьих мест. Если же она проиграет или сыграет вничью, а Грузия не обыграет Португалию, то чехи не смогут пройти дальше.

Однако к заключительному матчу группового этапа они подходят с потерями. По информации L’Equipe лидер сборной Чехии Патрик Шик из-за травмы икроножной мышцы, которую получил во втором туре, не сумеет сыграть против Турции. На предыдущем Евро Шик разделил с Криштиану Роналду лидерство в гонке бомбардиров (по 5 голов).