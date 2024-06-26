Тарасова ответила Фетисову, назвавшему предательством показ Евро в России

Тарасова не согласилась с Фетисовым, назвавшим предательством показ Евро в Росси

Заслуженный тренер СССР не понимает, почему вдруг нельзя транслировать матчи чемпионата Европы. «Мы говорим, что в России так плохо играют в футбол, дайте тогда людям смотреть мировой», — заявила Тарасова

Татьяна Тарасова (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не согласна с мнением двукратного олимпийского чемпиона и депутата Госдумы Вячеслава Фетисова о том, что в условиях отстранения России не стоит транслировать матчи чемпионата Европы по футболу. Об этом она сказала «Спорт-Экспрессу».

Ранее Фетисов в интервью Regnum заявил, что показывать Евро-2024 в России — это предательство.

«Мы говорим, что в России так плохо играют в футбол. Дайте тогда людям смотреть мировой. В чем дело?» — сказала Тарасова.

Тарасова задалась вопросом, за что вся страна должна быть наказана. «При чем тут народ, который любит футбол, хоккей? Почему в свободное время люди не могут смотреть соревнования?» — заключили она.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная России из-за отстранения со стороны ФИФА и УЕФА не было допущена в отборочный турнире чемпионата Европы.

В России Евро-2024 транслируют «Матч ТВ» и Okko.