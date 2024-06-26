Сборная Турции обыграла Чехию и вышла в 1/8 финала Евро-2024

Сборная Турции обыграла Чехию и вышла в 1/8 финала Евро

Встреча завершилась со счетом 2:1. Чехи, которые с 20-й минуты играли в меньшинстве после удаления Антонина Барака, вылетели с турнира

Фото: Julian Finney / Getty Images

Сборная Турции обыграла команду Чехии со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа Евро-2024. Встреча прошла в Гамбурге.

У турок отличились Хакан Чалханоглу (51-я минута) и Дженк Тосун (90+4), у чехов — Томаш Соучек (66).

На 20-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник сборной Чехии Антонин Барак. Еще одну красную в концовке получил чешский форвард Томаш Хоры (90+8).

В параллельном матче в группе F сборная Грузии обыграла команду Португалии со счетом 2:0.

В итоге из этой группы в плей-офф вышли Португалия (шесть очков), Турция (шесть) и Грузия (четыре). Чехия (один) вылетела с турнира.

В 1/8 финала Португалия 1 июля во Франкфурте-на-Майне сыграет против Словении, Турция 2 июля в Лейпциге — с Австрией, Грузия 30 июня в Кельне — с Испанией.