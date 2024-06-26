Сборная Турции обыграла Чехию и вышла в 1/8 финала Евро
Сборная Турции обыграла команду Чехии со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа Евро-2024. Встреча прошла в Гамбурге.
У турок отличились Хакан Чалханоглу (51-я минута) и Дженк Тосун (90+4), у чехов — Томаш Соучек (66).
На 20-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник сборной Чехии Антонин Барак. Еще одну красную в концовке получил чешский форвард Томаш Хоры (90+8).
В параллельном матче в группе F сборная Грузии обыграла команду Португалии со счетом 2:0.
В итоге из этой группы в плей-офф вышли Португалия (шесть очков), Турция (шесть) и Грузия (четыре). Чехия (один) вылетела с турнира.
В 1/8 финала Португалия 1 июля во Франкфурте-на-Майне сыграет против Словении, Турция 2 июля в Лейпциге — с Австрией, Грузия 30 июня в Кельне — с Испанией.
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