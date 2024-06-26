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Евро-2024 ,  
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Сборная Украины сыграла вничью с Бельгией и вылетела с Евро

Сборная Украины сыграла вничью с Бельгией и вылетела с Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Встреча завершилась со счетом 0:0. Украинцы набрали четыре очка, но заняли последнее место в группе Е и не вышли в 1/8 финала
Фото: Clive Mason / Getty Images
Фото: Clive Mason / Getty Images

Сборная Украины сыграла вничью с командой Бельгии в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 и не вышла в плей-офф.

Встреча, которая прошла в Штутгарте, завершилась со счетом 0:0.

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В параллельном матче в группе Е сборные Словакии и Румынии сыграли 1:1.

В 1/8 финала Евро выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Все команды в итоге набрали по четыре очка, и все решили дополнительные показатели (забитые и пропущенные голы). Румыния заняла первое место, Бельгия — второе, Словакия — третье, Украина — четвертое.

Украина стала первой сборной в истории Евро, набравшей четыре очка, но ставшей последней в группе.

Победитель группы в 1/8 финала 2 июля в Мюнхене сыграет против третьей команды из квартета С или D (Словения/Нидерланды). Бельгия встретится с Францией 1 июля в Дюссельдорфе. Словакия 30 июня сыграет в Кельне с Испанией или в Гельзенкирхене с Англией.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу
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