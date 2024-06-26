Украина убрала в запас Мудрика и Зинченко на решающий матч Евро с Бельгией

Украина убрала в запас игроков «Челси» и «Арсенала» на решающий матч Евро

Сборная Украины на матч с Бельгией в третьем туре группового этапа сделала три изменения в стартовом составе, в том числе убрав Александра Зинченко и Михаила Мудрика. Игра начнется в 19:00 мск

Фото: Kevin C. Cox / Getty Images

Сборная Украины объявила стартовый состав на матч третьего тура группового этапа Евро-2024 против команды Бельгии.

С первых минут на поле выйдут Анатолий Трубин, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сваток, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Георгий Судаков, Роман Яремчук и Артем Довбик.

По сравнению со второй игрой, в которой Украина обыграла Словакию со счетом 2:1, в стартовый состав не попали Александр Зинченко (лондонский «Арсенал»), Андрей Ярмоленко (киевское «Динамо») и Михаил Мудрик («Челси»).

Матч на стадионе в Штутгарте начнется в 19:00 мск.

«РБК Спорт» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Если Украина одержит победу в этом матче, то займет одно из двух первых мест и выйдет в 1/8 финала. Также команда выйдет в плей-офф с третьего места, если сыграет вничью, а в параллельном матче Словакии и Румынии ничьей не будет.

Не выйдет в 1/8 финала Украина при двух раскладах: