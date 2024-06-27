Грузинский футболист стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро

Жорж Микаутадзе забил три гола в трех матчах. По два мяча у немцев Никласа Фюллькруга и Джамала Мусиалы, словака Ивана Шранца, голландца Коди Гакпо и румына Рэзвана Марина

Жорж Микаутадзе (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024.

23-летний форвард французского «Меца» забил по голу в каждом из трех матчей Грузии в группе — против Турции (1:3), Чехии (1:1) и Португалии (2:0).

Грузия набрала четыре очка и вышла в плей-офф с третьего места в группе F. В 1/8 финала она сыграет с Испанией.

По два гола забили немцы Никлас Фюллькруг и Джамал Мусиала, словак Иван Шранц, голландец Коди Гакпо и румын Рэзван Марин.

Микаутадзе стал девятым игроком, забившим во всех трех групповых матчах на одном Евро после Мишеля Платини (Евро-1984), Алана Ширера и Христо Стоичкова (1996), Саво Милошевича (2000), Милана Бароша и Руда ван Нистелроя (2004), Гарета Бэйла (2016) и Криштиану Роналду (2020).

Примечательно, что 39-летний Роналду на Евро-2024 впервые в карьере не забил на групповом этапе крупного турнира. До этого он забивал на каждом из своих предыдущих 10 групповых этапов ЧМ и Евро, начиная с Евро-2004.