Грузинский футболист стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро
Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024.
23-летний форвард французского «Меца» забил по голу в каждом из трех матчей Грузии в группе — против Турции (1:3), Чехии (1:1) и Португалии (2:0).
Грузия набрала четыре очка и вышла в плей-офф с третьего места в группе F. В 1/8 финала она сыграет с Испанией.
По два гола забили немцы Никлас Фюллькруг и Джамал Мусиала, словак Иван Шранц, голландец Коди Гакпо и румын Рэзван Марин.
Микаутадзе стал девятым игроком, забившим во всех трех групповых матчах на одном Евро после Мишеля Платини (Евро-1984), Алана Ширера и Христо Стоичкова (1996), Саво Милошевича (2000), Милана Бароша и Руда ван Нистелроя (2004), Гарета Бэйла (2016) и Криштиану Роналду (2020).
Примечательно, что 39-летний Роналду на Евро-2024 впервые в карьере не забил на групповом этапе крупного турнира. До этого он забивал на каждом из своих предыдущих 10 групповых этапов ЧМ и Евро, начиная с Евро-2004.
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