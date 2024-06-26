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Евро-2024 ,  
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Потерявшего сознание игрока сборной Венгрии выписали из больницы

Потерявшего сознание футболиста сборной Венгрии Варгу выписали из больницы
Сюжет
Евро-2024
Барнабаш Варга, который в результате столкновения с голкипером сборной Шотландии Ангусом Ганном получил несколько переломов лицевой кости, вернулся на родину
Барнабаш Варга (справа)
Барнабаш Варга (справа) (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Нападающего сборной Венгрии Барнабаша Варгу, потерявшего сознание в концовке матча Евро-2024 с Шотландией, выписали из больницы в Штутгарте. Об этом сообщается на сайте «Ференцвароша», за который выступает 29-летний форвард.

Варга вернулся домой в Венгрию вместе со своей девушкой.

«Спасибо всем за множество сообщений с поддержкой. Хорошо снова быть дома. Сейчас у меня будет несколько недель отдыха. После этого я сосредоточусь на своем выздоровлении», — сказал Варга.

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Варга получил травму головы в третьем туре группового этапа с Шотландией (1:0) 23 июня. Форвард столкнулся с голкипером соперников Ангусом Ганном, упал на газон и пролежал без сознания несколько минут. Его унесли на носилках с кислородной маской на лице.

Позднее выяснилось, что у Варги несколько переломов лицевой кости. В понедельник он перенес операцию.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Венгрии по футболу Барнабаш Варга
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