Потерявшего сознание игрока сборной Венгрии выписали из больницы
Нападающего сборной Венгрии Барнабаша Варгу, потерявшего сознание в концовке матча Евро-2024 с Шотландией, выписали из больницы в Штутгарте. Об этом сообщается на сайте «Ференцвароша», за который выступает 29-летний форвард.
Варга вернулся домой в Венгрию вместе со своей девушкой.
«Спасибо всем за множество сообщений с поддержкой. Хорошо снова быть дома. Сейчас у меня будет несколько недель отдыха. После этого я сосредоточусь на своем выздоровлении», — сказал Варга.
Варга получил травму головы в третьем туре группового этапа с Шотландией (1:0) 23 июня. Форвард столкнулся с голкипером соперников Ангусом Ганном, упал на газон и пролежал без сознания несколько минут. Его унесли на носилках с кислородной маской на лице.
Позднее выяснилось, что у Варги несколько переломов лицевой кости. В понедельник он перенес операцию.
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