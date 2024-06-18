Капитан французов Мбаппе пропустит групповой этап. Что происходит на Евро

На Евро начинается последний день стартового тура, в котором сборная Турция сыграет с Грузией, а Португалия с командой Чехии. Что происходит на Евро — в онлайне «РБК Спорт»

Килиан Мбаппе (Фото: Fabio Ferrari/lLaPresse / Global look press)

Какие матчи пройдут 18 июня

Турция — Грузия (19:00 мск, трансляция на «Матч ТВ»)

Португалия — Чехия (22:00 мск, «Матч ТВ»)

Главные события прошедшего дня

Бельгия сенсационно уступила Словакии на Евро после двух отмененных голов.

Украина разгромно проиграла Румынии.

Франция благодаря автоголу обыграла Австрию.

10:25. Одним из примечательных событий группового раунда чемпионата Европы станет дебют сборной Грузии - команды, которая впервые участвует в турнире такого уровня. Ей будет противостоять команда Турции, неоднократно участвовавшая в европейских и мировых первенствах. Наивысшим достижением турок на Евро является третье место в 2008 году.

10:00. День начинается с плохой новости для болельщиков сборной Франции. Капитан команды Килиан Мбаппе пропустит групповой раунд после перелома носа, полученного в матче против австрийцев. Игрок сейчас проходит лечение, через некоторое время ему изготовят защитную маску для дальнейшего выступления на турнире, если французы выйдут из группы.