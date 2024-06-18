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Евро-2024 ,  
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Эксклюзив

Капитан французов Мбаппе пропустит групповой этап. Что происходит на Евро

Сюжет
Евро-2024
На Евро начинается последний день стартового тура, в котором сборная Турция сыграет с Грузией, а Португалия с командой Чехии. Что происходит на Евро — в онлайне «РБК Спорт»
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Fabio Ferrari/lLaPresse / Global look press)

Какие матчи пройдут 18 июня

  • Турция — Грузия (19:00 мск, трансляция на «Матч ТВ»)
  • Португалия — Чехия (22:00 мск, «Матч ТВ»)

Турнирная таблица Евро-2024

Полное расписание матчей

Главные события прошедшего дня

  • Бельгия сенсационно уступила Словакии на Евро после двух отмененных голов.
  • Украина разгромно проиграла Румынии.
  • Франция благодаря автоголу обыграла Австрию.

Интересные материалы

10:25. Одним из примечательных событий группового раунда чемпионата Европы станет дебют сборной Грузии - команды, которая впервые участвует в турнире такого уровня. Ей будет противостоять команда Турции, неоднократно участвовавшая в европейских и мировых первенствах. Наивысшим достижением турок на Евро является третье место в 2008 году.

10:00. День начинается с плохой новости для болельщиков сборной Франции. Капитан команды Килиан Мбаппе пропустит групповой раунд после перелома носа, полученного в матче против австрийцев. Игрок сейчас проходит лечение, через некоторое время ему изготовят защитную маску для дальнейшего выступления на турнире, если французы выйдут из группы.

Фото: IMAGO/Jan Huebner / Global look press
Килиан Мбаппе
(Фото: IMAGO/Jan Huebner / Global look press)

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Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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