Капитан французов Мбаппе пропустит групповой этап. Что происходит на Евро
Какие матчи пройдут 18 июня
- Турция — Грузия (19:00 мск, трансляция на «Матч ТВ»)
- Португалия — Чехия (22:00 мск, «Матч ТВ»)
Главные события прошедшего дня
- Бельгия сенсационно уступила Словакии на Евро после двух отмененных голов.
- Украина разгромно проиграла Румынии.
- Франция благодаря автоголу обыграла Австрию.
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10:25. Одним из примечательных событий группового раунда чемпионата Европы станет дебют сборной Грузии - команды, которая впервые участвует в турнире такого уровня. Ей будет противостоять команда Турции, неоднократно участвовавшая в европейских и мировых первенствах. Наивысшим достижением турок на Евро является третье место в 2008 году.
10:00. День начинается с плохой новости для болельщиков сборной Франции. Капитан команды Килиан Мбаппе пропустит групповой раунд после перелома носа, полученного в матче против австрийцев. Игрок сейчас проходит лечение, через некоторое время ему изготовят защитную маску для дальнейшего выступления на турнире, если французы выйдут из группы.
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